Margareth Menezes convida Maria Marighella para comandar Funarte

A ministra da Cultura do governo do presidente Lula, Margareth Menezes, convidou a vereadora de Salvador e produtora cultural Maria Marighella para o comando da Fundação Nacional de Artes (Funarte). O anúncio foi feito na noite de segunda-feira (2).

Neta do ex-guerrilheiro Carlos Marighella, a vereadora comentou o assunto nas redes sociais nesta terça-feira (3).

"Assumo com muita honra a missão que me foi confiada pela Ministra Margareth Menezes - a quem celebro e agradeço. É uma grande responsabilidade ser a primeira mulher nordestina a ocupar esta Presidência."

"Refundaremos também a Funarte com a força da Cultura de todo Brasil. À reconstrução do MinC, à refundação do Brasil!", publicou Maria Mariguella.

Nascida em Salvador, ela foi eleita vereadora pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em novembro de 2020, com 4.837 votos. Atriz graduada pela Ufba, filiou-se ao PT após uma trajetória como gestora de políticas públicas pela cultura.

Maria Mariguella já foi coordenadora de Teatro da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) e da Fundação Nacional de Artes (Funarte), e Diretora de Espaços Culturais da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA).

Ela atuou na construção e aprovação da Lei Aldir Blanc, que possibilitou o auxílio emergencial para trabalhadoras e trabalhadores da Cultura durante a pandemia da covid-19.

Posse de Margareth Menezes

A ministra da Cultura terá o desafio de reconstruir uma pasta que havia sido extinta no governo anterior. Na cerimônia que aconteceu no Museu da República, em Brasília, Margareth afirmou que "nunca mais" a pasta deixará de ser ministério.