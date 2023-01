Margareth Menezes desiste de puxar Os Mascarados: Daniela e Ludmilla são cotadas

(José de Holanda/Divulgação)

Margareth Menezes será homenageada no Carnaval de Pernambuco

Confirmada pela direção do bloco Os Mascarados, no final do ano passado - quando já havia sido anunciada como ministra da Cultura - à frente do trio que puxará o bloco, a cantora e agora ministra Margareth Menezes voltou atrás e não se apresentará no Carnaval de Salvador. Maga, que gravou o samba-enredo da Mangueira no ano passado e que deverá participar do desfile da escola de samba, vai focar sua agenda durante a folia em visitas à cidades brasileiras para conhecer as culturas locais, bem como as manifestações culturais que costumam se apresentar na festa de Momo.

Afro pop

A cantora e ministra, que será homenageada por uma agremiação do Carnaval de Pernambuco, decidiu também que não puxará o Bloco Afro Pop Brasileiro, movimento criado por ela, e do qual sempre esteve à frente no circuito Barra/Ondina.

(Divulgação)

Daniela Mercury não respondeu ainda ao convite

Rainha do axé

Com a desistência de Margareth Menezes, a direção do bloco Os Mascarados, corre contra o tempo - estamos a pouco mais de um mês da data do desfile - para encontrar um (a) substituto (a) para a cantora titular do bloco. Embora o assunto esteja sendo mantido em sigilo pela direção, a coluna apurou que a cantora Daniela Mercury é a mais cotada para assumir o comando do bloco. A rainha é preferida tanto das três sócias do bloco (Jaqueline Azevedo, Paula Rezende e Selma Calabrich), como da própria Maga, de quem é muito amiga, para puxar o bloco.

(Divulgação)

Ludmilla é outra artista cotada para comandar Os Mascarados

Plano B

Daniela Mercury, segundo a coluna apurou, já recebeu o convite, mas ainda não respondeu. Mas nos próximos dias, Margareth, que também torce pela vinda de Daniela para substitui-la, deverá reforçar o convite com a amiga. O plano B, segundo apurou a coluna, seria a cantora Ludmilla, mas esta ainda sequer foi sondada. A direção aguarda a resposta da rainha para seguir a busca por uma atração de peso para Os Mascarados.

Al mare

A segunda edição do Barco Show Bahia está confirmada em 2023. A primeira e maior feira náutica do Norte-Nordeste, que busca maior inserção do público na cultura náutica, acontecerá entre 2 e 5 de fevereiro, no Terminal Náutico, no Comércio. Na programação, estão previstas exposições, apresentações náuticas, novidades do mercado, experiências náuticas reais e a possibilidade da compra de embarcações novas e seminovas.

(Divulgação)

Alexandre Peixe vai cantar na festa do Amado

Lavagem do Bonfim

Nesta quinta-feira (12), a partir das 14h, o Amado receberá mais uma edição do Bonfim do Amado. A festa é uma realização do restaurante em parceria com a Oquei Entretenimento, dos irmãos Rick e Rafael Cal. O chef Edinho Engel e sua equipe já estão no preparo da tradicional feijoada carioca, cujo buffet será servido livremente, das 14 às 16h. Para animar os convidados estarão no palco Alexandre Peixe, Banda Filhos de Jorge e um DJ convidado. Os ingressos já estão à venda no Sympla e Ticketmaker.

(Foto: Mahanah Maciel - Divulgação)

Carla Maciel e Ricardo Vallari

Menu matinal

Carla Maciel recebe o chef Ricardo Vallari, do Lab Mani Manioca (São Paulo) para assumir a temporada de Verão da Casa 478 com o Menu Nordeste. O primeiro café da manhã em sete etapas de Salvador traz um mix degustação das iguarias baianas com .toques contemporâneos, começa a ser servido a partir de hoje, no espaço que fica na Pituba.

(Divulgação)

Festa de Iemanjá é uma tradição para Nino Nogueira

Odoyá

Nino Nogueira vai festejar o tradicional dia 2 de fevereiro em seu espaço de eventos, em, frente a praia do Rio Vermelho. .Batizado de Camarote Odoyá Sobre o Mar, o evento acontece das 9h às 16h, em um dos melhores rooftops do bairro com vista privilegiada para a festa. As reservas já podem ser feitas pelo 71 98810 8010.