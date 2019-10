Margareth Menezes é convidada da coluna Meu Domingo; confira dicas

Margareth Menezes é uma das convidadas do projeto Culinária Musical deste domingo (6), a partir das 12h, na Casa do Benin, no Pelourinho. A cantora e o sambista Nelson Rufino são os convidados da anfitriã Denise Correia, que conduz a parte musical do projeto do afrochefe Jorge Washington.

Além de música, os domingos de Margareth quase sempre incluem praia e boa comida. E quando da, conta, inclui um passeio pela Península de Itapagipe. “Gosto de ir na Sorveteria da Ribeira, ali na minha região, de onde eu venho”. Maga preparou dicas de seus restaurantes e praias preferidas de Salvador. Confira as dicas da artista.

Praias - Gosto muito de Pedra do Sal, principalmente quando está vazia. Mas tem que ter atenção, pois é uma praia que tem muitas pedras. Ela tem muitas piscinas, é silenciosa e bem bucólica. Outra que gosto é Itacimirim, que tem uma parte bem sossegada. Gosto de praia para ouvir o barulho do mar e para conversar

Comida I - Em Salvador, gosto do Shiro, de meu amigo Luciano, que é maravilhoso; dos naturais Manjericão, no Rio Vermelho, que tem uma torta de banana maravilhosa; e do Grão de Arroz. Tem também um restaurante italiano muito interessante, o Julius, próximo ao Largo de Roma, que amo.

Comida II - Na Linha Verde, vou muito ao Panela de Barro. Fica em Imbassaí, assim que a gente sai da estrada principal. Tem uma galinha de molho pardo imbatível.