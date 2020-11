Margareth Menezes é o destaque do Focus Brasil Veneza

A cantora e compositora Margareth Menezes foi a escolhida pelos organizadores do Focus Brasil Veneza, como atração da live especial Bate Papo com Música – no de encerramento do evento, no dia 28 de novembro, às 21h, (hora da Itália). A escolha da cantora ocorreu após uma pesquisa entre diversos nomes da MPB que representam um ícone para além da música. Margareth é ganhadora do Lifetime Achievement Award do Focus Brasil, na edição 2015, que aconteceu em Fort Lauder, Flórida (EUA) e da qual eu fiz parte, com muito orgulho. Naquele evento, a baiana fez um show inesquecível! Margareth segue sendo uma forte referência da MPB no exterior. Tudo por conta da explosão de sucesso que foi a música Faraó e que, à época, fez com que o produtor e músico David Byrne a levasse para turnês internacionais. O Focus Brasil é uma realização do jornalista baiano Carlos Borges, que tem 23 anos de contínuo sucesso, sempre com apoio da Globo Internacional.

Maria Bethânia vai ganhar novo documentário

Uma das mais importantes e respeitadas cantoras da MPB, Maria Bethânia vai ganhar um novo documentário. Mas, dessa vez, é um projeto do jornalista Carlos Jardim, intitulado Maria Bethânia – Ninguém Sabe Quem Sou Eu, que terá apenas depoimentos da baiana. A ideia é mostrar a artista do jeito como ela é, falando de sua vida e suas histórias. Aliás, existem vários documentários sobre a artista já lançados. A exemplo de Pedrinha de Aruanda, dirigido por Andrucha Waddington, que mostra a cantora na intimidade com sua família comemorando 60 anos de idade e cantando ao lado da mãe, Dona Canô, e do irmão Caetano Veloso em sua casa na cidade de Santo Amaro da Purificação. E Fevereiros, de Marcio Debellian, que traz depoimentos de amigos e parentes da artista, além do clima do desfile vitorioso da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, que foi campeã com o tema A Menina dos Olhos de Oyá.

Luan Santana e National Geographic juntos em defesa do Pantanal

O National Geographic se une ao cantor Luan Santana para a realização de uma live com o objetivo de recuperar e proteger o Pantanal e que marcará o lançamento do movimento O Pantanal Chama. A live será transmitida do Pantanal no dia 22, a partir das 17h, e exibida por 4 horas. Durante a exibição, um QR Code será disponibilizado na tela para que o público possa conhecer mais o trabalho da ONG SOS Pantanal. Patricia Medici, exploradora da National Geographic Society, também fará uma participação especial na live, contando um pouco mais sobre a importância do bioma e explicando seu novo projeto com foco em resgate dos animais e combate aos incêndios. A transmissão será feita no YouTube e Facebook do cantor e, também, no canal National Geographic. A campanha contará com ações para conscientizar a população sobre a atual situação do bioma brasileiro e mobilizar o público para ajudar o instituto SOS Pantanal.

Zezé Motta canta Caetano

Nesta sexta (13), estreia no Teatro Prudential, no Rio de Janeiro, o show Coração Vagabundo, com Zezé Motta cantando só músicas de Caetano Veloso. Acompanhada por um pianista, a cantora e atriz vai cantar clássicos como Pecado Original (incluída no seu primeiro disco), Odara e Esse Cara, entre outras. A ideia é, quando for possível, percorrer o país.

TUM-TUM-TUM*

1 Indicados a 6ª edição Prêmio Profissionais da Música de 2020, Morgana Moreno e Marcelo Rosário concorrem nas categorias Autor(es) Instrumental Artistas; Intérpretes: Instrumental; Instrumentista Popular Feminino e Instrumentista Popular Masculino. A votação popular dos indicados ao prêmio para a etapa semifinal acontece até dia 20 de novembro, através do site ppm.art.br. A premiação está prevista para o início de 2021.

2 Tierry lança nesta sexta (13) um EP com quatro canções do DVD Acertou na Mosca, gravado em Goiânia, em agosto deste ano. A música mais esperada deste álbum é Hackearam-me, que ganha feat com Marilia Mendonça. Só para situar, o primeiro lançamento do DVD, com Rita, atingiu as principais playlists nas plataformas. Só no YouTtube, já são mais de 25 milhões em apenas três semanas, exclusivamente, na versão em vídeo.

3 Em sua versão digital a próxima Terça da Música, dia 17, terá como atração a cantora e compositora Ju Moraes. O evento acontece ao meio-dia, no canal do YouTube do Teatro Castro Alves (www.youtube.com/teatrocastroalvesoficial). Ela apresenta, em vídeo, o registro ao vivo de quatro canções gravadas durante dois dias de shows, em agosto do ano passado, na Sala do Coro do TCA.