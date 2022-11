Margareth Menezes estreia show "Elevante" no Afropunk Bahia

A cantora Margareth Menezes escolheu o palco do Afropunk Bahia, maior festival de cultura negra do mundo, para apresentar ao público seu mais novo show, intitulado "Elevante". Com novo repertório, experimentações sonoras modernas e intervenções artísticas audiovisuais, a apresentação contará com a participação da Banda Didá, grupo percussivo feminino da Bahia.

Idealizado pela própria Margareth em parceria com o diretor musical Tito Oliveira, o produtor artístico Alex Pinto e o artista plástico Alberto Pitta, o novo show busca exaltar a afrourbanicidade e traz no repertório novas sonoridades que unem beats eletrônicos à batida percussiva. O setlist inclui canções como Afrocibernética, Faraó, Elegibó, Dandalunda, além de sucessos do álbum "Autêntica".

“Sou uma artista afrourbana de 35 anos de carreira que sempre dialoga com o que está posto aí na atualidade. Eu SOU isso, desde sempre. E nesse novo show trago justamente essa contemporaneidade musical, estabelecendo cruzamentos rítmicos de claves - algumas vindas dos blocos afros, outras da nossa própria natividade afrobrasileira - com sonoridades e comportamentos afrourbanos”, explica.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia