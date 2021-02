Margareth Menezes fecha Carnaval 2021, na quarta-feira de cinzas, ao vivo

O Carnaval virtual de 2021 vai terminar com a voz de Margareth Menzes. A convite do canal Multishow, a cantora e compositora Margareth Menezes (@margarethmenezes) realiza na próxima quarta-feira de cinzas, dia 17 de fevereiro, às 18h30, o Baile da Maga. Um show vibrante, que traz os principais sucessos de carreira que consagram a artista nos seus 34 anos de trabalho. Transmitida ao vivo pelo Multishow, canal fechado, e pelo YouTube - canais Música Multishow e Margareth Menezes, a apresentação terá duas horas de duração e contará com participações de Cortejo Afro, Jau, Tatau e outros convidados.

Além do Baile, Margareth lançou na última quinta-feira, uma programação especial de Carnaval em suas redes sociais, com fotos, vídeos, melhores momentos de Carnavais passados, playlist especial e interação direta com seus fãs e seguidores. Ainda durante a semana, a artista abriu seu Carnaval participando da live de Daniela Mercury, na sexta-feira (12), será uma das atrações do Carnavaranda Tropical, no domingo (14), e participa da live do Olodum, na terça-feira (16). Na terça, a partir de 14h, Maga é uma das atrações do programa Os Carnavais de Moraes, no @correio24horas.

“Este ano o Carnaval está bem diferente em meio ao cenário de pandemia. No momento, a prioridade é o cuidado e a preservação da vida e da saúde. Esse Carnaval será na segurança e recolhimento de nossas casas, que é a única alternativa possível. Nosso povo e nossa cultura carnavalesca têm a música como a mola mestra para tudo isso acontecer e, através dos shows virtuais, a música vai chegar com energia e como uma mensagem de esperança, tão importante nesse momento”, afirma Margareth Menezes.

Com edições anteriores em festas carnavalescas de todo o Brasil, o Baile da Maga traz no repertório uma seleção de hits que marcam a trajetória artística de Margareth Menezes. Além da icônica “Faraó” - gravada em 1987, sucesso imediato como tema do Carnaval do Olodum e principal faixa do primeiro disco de Margareth, que vendeu mais de 100 mil cópias -, ela leva ao palco as canções “Elegibô – Um Canto de Ifá”, “Dandalunda”, “Toté de Maianga", “Alegria da Cidade”, “Selei”, “Me Abraça e Me Beija”, entre outras.

O Correio Folia é uma realização do jornal Correio com o apoio da Bohemia Puro Malte e da Drogaria São Paulo. A transmissão é da ITS Brasil e E_Studio.