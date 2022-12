Margareth Menezes lança álbum ao vivo e registro audiovisual do show

Margareth Menezes é a próxima artista a se apresentar na nova temporada do projeto Macaco Sessions, em um show que chega às plataformas digitais a partir desta sexta (9). O registro audiovisual, gravado em Salvador, será lançado no canal da Macaco Gordo no Youtube. O álbum com a trilha estará em todas as plataformas de áudio no mesmo dia.

A cantora apresenta uma sequência de grandes hits da carreira, clássicos que marcaram o repertório nacional. A abertura fica por conta de Faraó - Divindade do Egito, seguida de Uma História de Ifá - Elegibô e Alegria da Cidade. O show conta ainda com músicas como Dandalunda, Toté de Maiangá e Passe em Casa - esta última gravada originalmente por Margareth com Os Tribalistas, no disco lançado pelo grupo.

Pioneira em defender a identidade do afropop dentro da Música Popular Brasileira, Margareth Menezes completa 35 anos de carreira em 2022 e vive um momento com marcos importantes. Ela acaba de lançar um novo show intitulado Elevante, que teve sua primeira apresentação no AfroPunk Bahia, maior festival de cultura negra do mundo. Além disso, a artista tem livro-biografia e filme documentário já em fase de pesquisa e pré-produção.

Em toda a sua trajetória, Maga soma 17 obras lançadas, entre LPs, CDs e DVDs, e 23 turnês internacionais por todos os continentes do mundo. Além da carreira artística, preside há 18 anos a Associação Fábrica Cultural, organização social fundada por ela, em seu bairro de origem, a Península de Itapagipe, em Salvador.

A primeira edição do Macaco Sessions conta com 16 episódios com nomes como Ilê Aiyê, Daniela Mercury, Claudia Leitte, Harmonia do Samba, Saulo, Péricles, Jau, Leo Santana, Pablo e Psirico - todos disponíveis no canal da produtora no YouTube.