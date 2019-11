Margareth Menezes lota Mercado Iaô durante lançamento de Autêntica

Margareth Menezes lotou o Mercado Iaô, na Ribeira, na noite desta sexta-feira (1º) durante o lançamento do álbum Autêntica, que marca o retorno da artista aos estúdios de gravação após 11 anos.

Sentadas em cadeiras em frente ao palco ou em pé nas áreas ao redor, centenas de pessoas aplaudiram a cantora, que apresentou um repertório de músicas inéditas e autorais do novo disco, além de algumas canções já conhecidas de Carlinhos Brown, Chico Buarque e sucessos de sua carreira.

Margareth escolheu a música Minha Diva, Minha Mãe, que compôs em homenagem a sua mãe, para abrir o show. E seguiu pelo repertório do disco com as inéditas Mãe Preta; Paraguassu, canção de Gilberto Gil que ela resgata após uma apresentação há mais de 10 anos no Perc Pan; Querera; Capoeira Mundial; Por uma Folha; Perfume de Verão e Vento Sã. A direção musical é de Vavá Botelho.

(Foto: Divulgação)

Quem estava sentado, já não conseguia se manter na cadeira nas balançantes Do Jeito Que Seu Nego Gosta, Alegria da Cidade e Oyâ por Nós.

No próximo sábado (9), Margareth segue para fazer o lançamento nacional de Autêntica, no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. Considerado dos espetáculos mais bonitos de sua carreira, o show deverá ser apresentado em diversas cidades do país.