Margareth Menezes, Luedji Luna e Afrocidade são atrações do Concha Negra

Um grande encontro de artistas da música afro-baiana marca a próxima edição do projeto Concha Negra, marcada para o dia 8 de fevereiro. Margareth Menezes, Luedji Luna e Afrocidade se reúnem para um show conjunto na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em um especial do projeto AfroPop: uma proposta que afirma e dá voz ao afro-urbano brasileiro, com nomes que expressam e defendem a força da arte negra ao fazê-la viva, atualizada, contemporânea, inventiva e pujante.

A abertura da noite terá desfile de moda da marca Crioula. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria do TCA, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista ou pelos canais da Ingresso Rápido.

Com repertório composto por músicas autorais de cada atração e algumas releituras, este encontro expressa, através da música ancestral e afrocontemporânea, o poder e a conexão da voz, do tambor e do computador. Uma apresentação com muito batuque e poesia, que se cerca do respeito profundo às matrizes culturais com o imperativo do tempo futuro, que ressignifica a história e exalta a música afro-baiana como ela é: vibrante, diversa, dinâmica e em constante transformação.

Com respaldo da cantora Margareth Menezes, uma grande representante do Movimento AfroPop Brasileiro, dentro e fora do país, o show se alinha ao propósito de trazer novas narrativas contemporâneas para fortalecer o movimento negro e resguardar a sua existência. O AfroPop se coloca como um mecanismo de avanço, contra o apagamento racista da memória, a favor do protagonismo e da representatividade do povo negro nas mais diversas áreas de atuação.

Carregado de simbologias estéticas, o movimento AfroPop trabalha para o resgate da história, ao mesmo tempo que adiciona camadas de inovação e tecnologias. O AfroPop brasileiro aposta no Brasil real, no Brasil moderno e no Brasil igual. “Precisamos pensar o Brasil com mais pertencimento, mais propriedade. Nosso referencial nativo é necessário para construir um presente seguro. A cultura que não se renova fica estática no tempo, endurece e envelhece dentro da sua rotunda. Vivemos tempos de constante modernização e nós, afro-brasileiros, temos o direito e o dever de nos posicionarmos”, destaca Margareth.





Concha Negra – Afropop

Margareth Menezes, Afrocidade e Luedji Luna

Abertura: Crioula

Quando: 8 de fevereiro de 2020 (sábado), 18h30

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Vendas: Bilheteria do Teatro Castro Alves, SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou canais da Ingresso Rápido. Acesse página de vendas em http://site.ingressorapido.com.br/tca.

Classificação indicativa: Livre