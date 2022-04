Margareth Menezes recebe Daniela Mercury em show nesta quinta (21)

A estreia do Baile da Maga para o público soteropolitano acontece nesta quinta-feira (21), feriado de Tiradentes. O novo projeto festivo da artista celebra a energia do Carnaval em um show especial com três horas de duração e que marca o reencontro de Margareth Menezes com o público da cidade. No palco, além de hits de carreira, a artista recebe Daniela Mercury como convidada. O evento acontece a partir das 17h, no Sollar Baía, no MAM, e teve virada de lote de ingressos essa semana. As vendas acontecem pelo Sympla.

“O Baile da Maga é uma festa dançante, em que as pessoas vão para se divertir! Tem o nosso conceito da música afro baiana e outras surpresas. Estamos esperando todo mundo com vibração positiva, pra gente aproveitar esse momento em que estamos saindo da pandemia e celebrar a vida, a alegria de viver. Estou esperando todos com muito amor, muito carinho, alto astral, que é o que define o Baile da Maga. Vão para se curtir, se divertir. Curtir a nossa música afropop brasileira, nosso grande axé”, convida Margareth Menezes.

A abertura fica por conta do DJ baiano Roger’N Roll e o espaço conta ainda com amplo espaço gastronômico.

Serviço - Baile da Maga - participação especial: Daniela Mercury | quinta (21), 17h, no MAM (Solar do Unhão) | Ingressos: R$ 100, à venda no Sympla