Margareth Menezes recebe Ivete Sangalo em 5ª edição do Mercado Iaô

A cantora e compositora Margareth Menezes recebe Ivete Sangalo na abertura da 5ª edição do Mercado Iaô, no próximo domingo (15), na Fábrica Cultural, na Ribeira. Após um hiato de três anos, o evento retorna com o mesmo conceito de reunir em um só lugar música, gastronomia, feira com diversos produtos, serviços criativos e apresentações simultâneas de shows e DJs.

O Mercado Iaô acontecerá até o dia 05 de fevereiro, sempre aos domingos, com participações especiais de artistas locais e nacionais. O patrocínio é do Instituto Nu, Carrefour e Prefeitura Municipal de Salvador.

Os portões estarão abertos às 10 horas, com entrada franca até 14 horas. A partir deste horário, os ingressos estarão à venda pelo valor social por R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia), com intuito de tornar o espaço autossustentável. Não haverá venda antecipada, apenas na bilheteria no dia do evento. A entrada do público está sujeita a lotação do espaço.

No Palco Diva Menezes, batizado em homenagem à mãe da cantora, Margareth receberá Ivete Sangalo com um repertório de músicas para dançar e se divertir.

Empreendedores

Os empreendedores interessados em comercializar seus produtos nos espaços Galpão das Artes e Gastronômico poderão se inscrever através do site. As seleções serão realizadas semanalmente para cada dia do evento: 15 de janeiro, inscrição de 05 a 08/01; 22 de janeiro, inscrição de 05 a 15/01; e 05 de fevereiro, inscrição 05 a 22/01.

O Galpão das Artes, que abriga feira de artesanato, e o Espaço Gastronômico serão ocupados por empreendedores que integram a Rede Iaô. O objetivo é potencializar o desenvolvimento de ações que fortaleçam a cultura, a educação, promovendo geração de trabalho e renda.

Com o sucesso das últimas edições, o Mercado Iaô colocou a Cidade Baixa no roteiro cultural da cidade, atraindo milhares de pessoas entre turistas e baianos de todas as regiões. A partir desta temporada, o evento ganha mais qualificação, com uma infraestrutura que promoverá mais conforto para o público.

“É um projeto muito esperado pelos soteropolitanos e turistas. Além de música de qualidade e várias linguagens artísticas criativas, no Mercado Iaô as pessoas sabem que vão encontrar gastronomia local, arte e produtos autorais de empreendedores baianos, comenta Jaqueline Azevedo, diretora geral da Fábrica Cultural.

Ela destaca que o sucesso do evento está no seu propósito principal, que é movimentar a economia criativa da cidade, principalmente na região da Península Itapagipana. “Nosso objetivo é produzir uma economia inclusiva social, protagonizada pela criatividade das pessoas. Através desta experiência social, temos trabalhado para alcançar outras oportunidades durante o ano, como já desenhamos nos últimos tempos. É um processo natural, que está sendo demandado com a qualificação do espaço físico que pertence a fábrica cultural”, explica Jaqueline.

Em setembro, o Mercado Iaô realizou a sua primeira edição de Primavera, que resultou num grande movimento de empreendedores e público. Antes da pandemia, o evento ganhou uma versão junina, atraindo milhares de pessoas com uma programação especial de forró.

O evento acontece na Fábrica Cultural, que ocupa uma área de 7.000 m² na antiga fábrica de Linhos Nossa Senhora de Fátima, na Ribeira. Desde 2004, a instituição tem como principal missão incentivar o empreendedorismo e o resgate da identidade cultural da Bahia, assim como fomentar a cultura na Península de Itapagipe, através de cursos, palestras e eventos socioculturais.