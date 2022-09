Margareth Menezes recebe Jau e Àttooxxá no Mercado Iaô

Depois de três anos de silêncio, o Mercado Iaô está de volta com a edição de Primavera, neste domingo (25), das 10 às 20 horas, na Fábrica Cultural, na Ribeira. No mesmo conceito das edições anteriores de verão, Margareth Menezes comanda o evento e recebe o cantor Jau e a banda Àttooxxa. Neste palco, batizado com o nome da mãe da cantora, Diva Menezes, também se apresentarão Maya e DiCerqueira, artistas baianos que fazem parte do programa Acelera Iaô. Nesta edição especial, a entrada será franca, sujeita a lotação do espaço.



O Mercado Iaô de Primavera ocupará todos os espaços da Fábrica Cultural, reunindo afroempreendedores, contemplados pelo Acelera Iaô, na gastronomia, moda, artesanato, serviços criativos e apresentações simultâneas de shows em dois palcos alternativos. Esta edição integra conta com patrocínio do grupo Carrefour e da Prefeitura de Salvador.



No palco do Espaço Gastronomia, a programação será alternada com apresentações de alguns dos artistas contemplados no Programa Acelera Iaô. ForroSound, DiCerqueira, DJ Leandro Vitrola, Jann Souza e Partido Afro. Este espaço contará foods bikes e trucks e barraquinhas, que oferecerão uma variada culinária, com destaque para comida de rua. A programação ainda inclui o bate-papo culinário com o ator Jorge Washington, que vai cozinhar ao vivo.



No Galpão das Artes será montado o segundo palco alternativo, no qual será realizado bate papo e shows com o DJ Tau, Maya e Amós Albuquerque, além da Roda de conversa Histórias Que Aceleram, com a participação de empreendedores afros. O galpão também receberá uma feira com artesanatos, moda e serviços criativos, produtos que serão comercializados diretamente pelos afroempreendedores. A moda também está presente com o talk Marcas Que Inspiram, com a participação das grifes, já confirmadas, Preta Brasil, Sillas Filgueira e Negrif, por Madá. Um show de moda com os estilistas explicando suas criações através de um desfile técnico.

SERVIÇO - Mercado Iaô de Primavera, com Margareth Menezes, Jau, Àttooxxa, Maya, DiCerquira | domingo (25), das 10 às 20h, na Fábrica Cultural – Largo da Ribeira | Entrada franca até a lotação do espaço.