Margareth Menezes repudia ataques e chama vândalos de ignorantes

A ministra da Cultura Margareth Menezes condenou os ataques terroristas às sedes dos Três Poderes, no último domingo (8), com a destruição de parte do patrimônio cultural presente nas Casas, incluindo uma tela do pintor Di Cavalcanti, destruída a facadas por terroristas, e esculturas de Brecheret e Krajcberg..

Em duas sequências no Twitter, Margareth anunciou o início dos trabalhos para investigar os agressores e contabilizar os prejuízos dos atos antidemocráticos.

“O patrimônio histórico material e imaterial do Brasil foi barbaramente atacado e em parte destruído neste dia 8 de janeiro em Brasília, como é de amplo conhecimento público”, escreveu a ministra no primeiro fio.

Ela ainda convocou para esta segunda-feira (9) uma reunião com o analista de infraestrutura Maurício Goulart e os técnicos do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), com o auxílio de restauradores de arte, para avaliar as perdas e tentar recuperar parte do acervo.

“É urgente avaliarmos os danos e começarmos a recuperação e restauro de todo patrimônio que foi brutal e absurdamente arrasado. Um quadro de Di Cavalcanti destruído a facadas revela tamanha ignorância e violência desses atos abomináveis”, repudiou Menezes na segunda sequência de tweets.