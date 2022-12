Margareth Menezes vai comandar bloco Os Mascarados no Carnaval de 2023, diz sócias

(Divulgação)

Selma Calabrich, Jaqueline Azevedo e Paula Rezende confirmam MM no bloco

A cantora Margareth Menezes, que deverá assumir o Ministério da Cultura, está confirmada no comando do trio que puxará o Bloco Os Mascarados na quinta-feira do Carnaval em 2023. O anúncio foi feito por Paula Rezende, sócia da agremiação, durante a festa de apresentação da nova identidade do bloco, na última sexta-feira, no Pelourinho. Durante o show que realizou na ocasião, Margareth Menezes convocou o público a vestir a fantasia, não deixando dúvidas que, mesmo assumindo o Ministério da Cultura, estará à frente da entidade carnavalesca.

Concentração

Outra novidade do bloco é a volta da Concentração, evento que já marcou época e que está agendada para acontecer no dia 9 de fevereiro, uma semana antes do carnaval. A festa, que deverá ser à fantasia, contará com desfile do público fantasiado, além da apresentação do Rei e da Rainha do bloco.

(Marcio Filho/Divulgação)

Maraú que garantir a preservação do destino turístico

Turista tarifado

Assim como Morro de São Paulo e outros destinos turísticos, Maraú também passará a cobrar uma Tarifa para Manutenção do Município. A cobrança, de R$ 20,00 por pessoas, começará a ser cobrada hoje e obedece a Lei Municipal 202/2021. De acordo com Leco Levita, secretário de turismo e lazer do município, os recursos oriundos da taxa serão investidos na preservação e manutenção das vias públicas, praças e jardins e na divulgação do destino para atração de mais visitantes.

(Divulgação)

Arquiteto Flavio Moura e Rosangela Meira do NDB

Ação do bem

O Núcleo de Decoração da Bahia - NDB - repetirá hoje (20) a ação social que vem realizando nos últimos anos. O Natal Núcleo do Bem - Drive Thru Solidário acontecerá de 10h às 17h, na Alameda dos Sombreiros, 1181, no Caminho das Árvores, com a arrecadação de cestas básicas, alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas e materiais de limpeza e de higiene pessoal. Este ano as instituições beneficiadas serão: Associação Família Adota Família, Instituto Viva Infância, Abrigo Bom Jesus (Paripe) e Lar Vida.

(Divulgação)

Lila Moraes prestigiou o promoter Ginno Larry na festa da Bilbao

Ceia

O promoter Ginno Larry recebeu, ao lado dos empresários Cleber Fiori e Carolina Costa, na última quinta-feira (15), clientes e amigos das marcas Bilbao e Carolina Costa Semijoias , na Maison da Bilbao, no Caminho das Árvores, para uma concorrida ceia natalina, assinada pela Coffeetown.



Audiovisual

Com o objetivo de promover a produção, distribuição e acesso a conteúdos audiovisuais soteropolitanos, a Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos (FGM), abriu as inscrições para o edital Salvador Cine. Está previsto um investimento de R$ 750 mil e os interessados podem increver seus projetos até o dia 27 de janeiro de 2023, no site: www.fgm.salvador.ba.gov.br. O edital premiará 10 propostas voltadas para a produção audiovisual local.

(Divulgação)

Lucius Gaudenzi resgatou sua primeira marca

Du Chef

Lucius Gaudenzi vai resgatar sua primeira marca: a Du Chef. O restaurante vai funcionar na área interna do extinto Groove Bar, na Barra, onde o chef já ocupa parte do imóvel e a calçada com o resto-bar de mesmo nome. A casa, que está em obras, deverá abrir as portas entre meados de janeiro e começo de fevereiro. De acordo com o chef, o empreendimento vai operar com o bar (já em funcionamento) e com o restaurante com cardápios distintos. “O menu do resto-bar é focado em sanduíches e petiscos, num clima mais informal, enquanto o restaurante ganhará um cardápio especial com novas criações e o resgate dos clássicos do Du Chef anterior”, conta.

Acordo

As três filhas do músico baiano Raul Seixas fizeram um acordo com a gravadora Universal Music para encerrar o processo judicial que moviam contra a empresa. Elas alegavam que a gravadora sublicenciava as canções do pai para os canais de streaming e não repassava os royalties recolhidos. A gravadora pagará R$ 1 milhão às três herdeiras e passa a ser titular exclusiva dos direitos conexos sobre os fonogramas de Raul, mas a partir de agora terá que remunerar as três com percentuais sobre a comercialização da obra. Já o processo movido por elas contra a Warner Music, com a mesma acusação, continua tramitando na justiça carioca.