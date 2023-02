Margareth revela conversa com Gil antes de assumir Cultura: 'Me aconselhou'

Era como se o Expresso 2222 tivesse mudado de rota, abandonando Bonsucesso para conectar o circuito Barra-Ondina com a Esplanada dos Ministérios. Na sala de comando do comboio, um antigo e a nova maquinista: Gilberto Gil e Margareth Menezes, que além de profissão, naturalidade, cor e chefia do Ministério da Cultura no currículo, também dividiram o palco no sábado de Carnaval (18).

Margareth iniciou a apresentação no Expresso 2222 por volta das 23h, quando o último trio a sair já tinha feito a curva em direção a Avenida Oceânica, migrando todos os olhares dos convidados da família Gil para o palco do camarote instalado no Edifício Oceania. "Ministra, ministra", saudava o público, citando o cargo que a baiana assumira em janeiro deste ano.

Maga agradeceu e logo iniciou o show com dois dos seus maiores hits, Elegibo e Faraó. Em seguida, subiu ao palco Gilberto Gil, que logo corrigiu o coro inicial do público. "Agora se fala 'ministre'", brincou o anfitrião do camarote, citando a linguagem neutra - apesar de, ao menos publicamente, Margareth sempre ter se definido com de gênero feminino.

A primeira música de Gil, claro, foi Expresso 2222, emendando com outros sucessos, como 'Toda Menina Baiana'. O show dele foi curto. Afinal, apesar dele ser a estrela-mor, a atração principal da noite era Margareth.

No camarim, as estrelas conversaram, assim como fizeram antes de Margareth aceitar o cargo de Ministra da Cultura. "Você acha que eu perderia a oportunidade de consultar o Gil? Ele é sempre acolhedor. E ele se colocou a disposição, dizendo que está aí para o que precisar", revela a ministra.

Gil foi ministro no primeiro governo de Lula, entre 2003 e 2008. Com experiência no cargo, ele aconselhou a novata na função. "Disse para ter calma, ouvir bem. Fazer as coisas de acordo com o sentimento, mas com atenção a tudo. O Ministério da Cultura é um dos maiores do governo por estar em um país tão plural e ter diversas pastas vinculadas", diz Margareth.

Agora o desafio da baiana é conciliar a função de ministra com a carreira musical. Neste ano, por exemplo, ela não desfilou em trio elétrico. O bloco dos 'Mascarados', tradicionalmente puxado por Margareth, teve Larissa Luz no comando.

"Essa ausência no Carnaval está mexendo um pouco comigo. Geralmente, estava trabalhando desde novembro, dezembro, pensando na festa. Estou sentindo falta. No primeiro ano eu quis me preservar um pouco, quem sabe no próximo eu puxo um trio?", indaga.

Mas ela garante: a postura dela no palco não mudará. "A música que eu canto, canto em qualquer lugar. Nessa hora eu sou cantora. Sou ministra, mas a música é minha vida. O cargo é momento, o coração é cantora", define, Maga.

