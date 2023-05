Mari Antunes, do Babado Novo, anuncia primeiro filho

Mais uma cantora anunciou a gravidez. Depois de MC Mirella, que está esperando filho com Dynho Alves, agora a baiana Mari Antunes, vocalista da banda Babado Novo, também está grávida.

Casada com o empresário Aldo Rebouças, a artista, de 36 anos, está com 12 semanas de gestação e anunciou o primeiro filho e fez fotos durante a viagem de férias com o marido para as Maldivas. Mari revelou que a gestação foi inesperada.

"Foi muito maior do que eu planejei. Eu tinha vontade que fosse após o carnaval, mas foi tudo tão perfeito, conforme a vontade de Deus. Eu estou muito feliz e tenho certeza que estou carregando a herança do Senhor, pois é tudo sempre no tempo Dele. Apesar de ter sido uma surpresa para nós, eu acredito que aconteceu no tempo certo, e estamos muito felizes, eu, Aldo e toda nossa família", comentou.

O primeiro bebê da família deve chegar em novembro deste ano, segundo a famosa, que estará pronta para puxar o trio elétrico em 2024.