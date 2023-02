Mari Baianinha revela tentativa de golpe do Pix após se passarem pela ex-BBB Ivy

A ex-BBB Mari Gonzalez, conhecida como Mari Baianinha, sofreu uma tentativa de golpe do Pix após criminosos se passarem pela colega da influencer no reality, Ivy Moraes. Os bandidos pediram dinheiro a baiana para contratarem um suposto buffet.

Na conversa, a suposta Ivy dizia que estava grávida. Mari acreditou na versão e conversou com o criminoso por três dias.

Ivy também posicionou sobre o caso nas redes sociais. "Estão se passando por mim para pedir dinheiro. Não sou eu. Não caiam no golpe", alertou ela, que negou a suposta gravidez. "Até no golpe o povo me põe grávida. Aí é loucura", escreveu.