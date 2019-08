Maria Beltrão aparece rebolando durante jornal ao vivo na GloboNews

A jornalista Maria Beltrão aparece em um vídeo rebolando na redação da GloboNews durante a edição das 16h desta segunda-feira (19). O local é o cenário de fundo dos telejornais da emissora. Nesse mês, foi a segunda gafe ao vivo da apresentadora do Estúdio I.

Na cena, a apresentadora Leila Sterenberg está falando sopbre a transferência do Coaf para o Banco Central quando, ao fundo, aparece Maria Beltrão fazendo uma dancinha.

Beltrão é alertada por colegas de que está aparecendo ao vivo - eles apontam para as TVs. Um funcionário faz um sinal com as mãos para que a jornalista se contenha.

A essa altura, claro, a cena já rendia nas redes sociais. Outra funcionária da GloboNews já foi flagrada dançando na redação e a cena foi parar no quadro Isso a Globo Não Mostra, do Fantástico.