Maria Beltrão se emociona ao homenagear Artur Xexéo na GloboNews; veja vídeo

A apresentadora Maria Beltrão se emocionou nesta segunda-feira (28), durante a exibição do 'Estúdio i', na GloboNews, ao falar sobre o contumaz colega de bancada, o escritor e jornalista Artur Xexéo, morto aos 69 anos na véspera, vítima de um câncer.

O programa, do qual ele participava comentando diversos temas, especialmente cinema e arte, já começou com um vídeo especial, relembrando diversos momentos de Xexéo nos programas do Grupo Globo.

A apresentadora se emocionou ao falar da admiração e amizade próxima com o jornalista, que era um mestre do colunismo.

"Eu peço licença para falar do Xexéo por uma perspectiva pessoal, até porque se há algo que me enche de orgulho, é saber que eu ganhei o direito de falar dele com alguma intimidade. Como eu escrevi no livro que lancei no ano passado, uma espécie de catarse para lidar com os desafios da pandemia, para mim, Xexéo sempre foi o homem além do 'mito'. E hoje encho o peito para dizer que ele não é só meu colega de 'Estúdio i', como um grande amigo. Foi isso o que eu escrevi. E que amigo!", iniciou ela.

"Xexéo era uma presença, me dava bronca quando eu estava doente e não procurava um médico, me consolava quando eu estava triste, estava sempre comigo. Por trás daquele jeitão ranzinza, que o consagrou, havia um coração gigante, generoso, sensível e amoroso", continuou.

Maria Beltrão ainda relembrou que, em 2016, ele teve uma convulsão e só acordou depois de 30 dias. Ela contou que Xexéo acreditava que estava vivo porque precisava "resolver algumas pendências", e que resolveu todas elas.

"O resumo é esse, te amo muito, Xexéo. Tenho certeza que você vai continuar intercedendo por cada um de nós aqui. Você nasceu para a eternidade", concluiu a apresentadora, emocionada.

As palavras e a emoção da Maria Beltrão no primeiro Estúdio I sem o Arthur Xexéo



Lindo demais pic.twitter.com/vC8Tsllj4P — wilker (@candyymanx) June 28, 2021

Artur Xexéo descobriu um câncer tipo linfoma não-Hodgkin de células T há duas semanas. Ele estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio. Colegas, artistas e políticos homenagearam o escritor e jornalista. As informações são do UOL.