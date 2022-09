Maria Bethânia anunciou nesta terça-feira (20), em suas redes sociais, seu próximo show em Salvador. A cantora entoará grandes sucessos de sua carreira na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no dia 7 de dezembro, véspera de feriado, às 19h.

Os ingressos começam a ser vendidos no sábado (24), às 12h, no Sympla e na bilheteria do teatro. " Estamos chegando pra fortes emoções", disse a artista.

Confira postagem no Instagram: