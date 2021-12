Em anúncio feito nesta quinta-feira (23), a cantora Maria Bethânia foi confirmada como atração do Festival de Inverno Bahia 2022, que acontece entre os dias 26 e 28 de agosto, a partir das 18h, no Parque Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista. A santo-amarense sobe ao palco principal do evento, pela primeira vez, no dia 27 de agosto.

Os ingressos podem ser adquiridos através do Sympla, Loja Taco, Central de Ingressos Shopping Conquista Sul e Central de Ingressos Galeria Panvicon.

