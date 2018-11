Maria Bethânia e Zeca Pagodinho lançam DVD De Santo Amaro a Xerém

Maria Bethânia e Zeca Pagodinho lançaram nesta sexta-feira (30) o CD e DVD do show De Santo Amaro a Xerém. As imagens foram captadas em maio, durante passagem da turnê por São Paulo.

"Quando resolvemos fazer o show, Zeca e eu, eu pensava que tinha de ter coisas especialmente criadas para esse espetáculo", diz Bethânia no vídeo de divulgação do trabalho. O início do encontro entre os dois foi na gravação do CD/DVD Quintal do Pagodinho, em 2016. Na ocasião, os dois cantaram Sonho Meu, de Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho.

A partir de então, a ideia de um trabalho conjunto foi ganhando força e se consumou em 2018. A primeira fase da turnê passou por Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília. A volta terá estreia em Brasília (24/11) e depois segue para Porto Alegre (28/11), São Paulo (08/12), Rio de Janeiro (15/12), Maceió (18/01) e Salvador (26/01).Os ingressos já estão à venda.

(Foto: Reprodução)



O entrosamento entre Bethânia e Zeca passa, em boa medida, pelo amor e respeito com que os dois grandes intérpretes percorrem as veredas musicais que ligam a Bahia ao Rio de Janeiro. As sonoridades baianas que se espraiam pelo Recôncavo abraçam o samba carioca. "Tem sido muito bacana, aprendi muita coisa com ela, inclusive não ficar preocupado. Ela 'diz, Zeca, vamos nos divertir'", diz Zeca sobre o reencontro.

O registro inclui a inédita Amaro Xerém, composta por Caetano Veloso especialmente para o encontro. "Recebi um e-mail de Bethânia, pedindo para eu fazer uma canção para o show que ela ia fazer com Zeca Pagadinho. Eu fiquei pensando no que fazer, fazia dois anos que eu não compunha música nenhuma, e ela tinha falado algo de Xerém e Santo Amaro, que estava dentro do tema do espetáculo", comenta Caetano Veloso também no vídeo de apresentação do DVD. É a primeira música inédita do mano Caetano apresentada por Bethânia desde 1992.

Dividindo algumas faixas, como a própria Amaro Xerém ou mesmo Chão de Estrelas, a seresta seminal de Silvio Caldas e Orestes Barbosa, ou fazendo seus solos, o que salta da conexão entre Bethânia e Zeca é a devoção à música brasileira.