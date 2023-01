Maria Bethânia participa da lavagem de Santo Amaro da Purificação

Desde a última sexta-feira (27) até a próxima quinta-feira (2), dia de Iemanjá, Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, é só festa. E a filha mais ilustre da cidade, Maria Bethânia, participou, neste domingo (29), dos festejos da tradicional Lavagem da Purificação, que ficou suspensa dois anos por conta da pandemia de Covid-19.

Vestida com uma camisa branca com um trecho da música “Tá Escrito”, do grupo de samba Revelação, Maria Bethânia percorreu as ruas da cidade durante a Lavagem, que começou às 10h e é considerada um dos pontos mais altos da Festa da Purificação. A artista também entrou em um ônibus, de onde acenou e falou com fãs.

Maria Bethânia agora na Lavagem da Purificação em Santo Amaro❤️ pic.twitter.com/EU0isPAyqc — Diversões Públicas (@paulovitorluz_) January 29, 2023 maria bethânia na lavagem da purificação em santo amaro pic.twitter.com/f2sgO2BvWn — no context maria bethânia (@oocmaribeth) January 29, 2023

Maria Bethânia está passando uma temporada na Bahia. Na última sexta-feira (20), ela reservou alguns momentos para conhecer um dos museus mais tradicionais de Salvador, o Carlos Costa Pinto, localizado no Corredor da Vitória. Em sua primeira ida à instituição, a intérprete santo-amarense parou para admirar a coleção de joias de crioula e balangandãs.

