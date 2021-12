Maria Bethânia se apresenta na premiação do 19º Festival de Música Educadora FM

A entrega da premiação do XVI Festival de Música Educadora FM acontece neste domingo e quem ganha, além dos vencedores, claro, é o público. A festa, que acontece no domingo (12), conta com a show da cantora Maria Bethânia, que se apresenta no palco do Teatro Castro Alves (TCA), a partir das 19h, em um show com canções de seu último trabalho, Noturno, além dos grandes sucessos que marcaram sua carreira.

O evento, que não terá venda de ingressos e ocorrerá sem presença de público em função da pandemia, será transmitido ao vivo pela Rádio Educadora FM, pela TVE para toda a Bahia e por meio das emissoras parceiras nos estados de Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Pará, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Lançado pela gravadora Biscoito Fino em julho deste ano, o álbum ‘Noturno’ teve produção musical de Jorge Helder, produção artística de Ana Basbaum, direção musical e arranjos de Letieres Leite, que faleceu este ano, e direção geral de Kati Almeida Braga. No novo trabalho, a artista traz interpretações refinadas de músicas inéditas e o clássico Bar da noite, de Bidu Reis e Haroldo Barbosa. O álbum de 12 canções tem a participação do cantor Xande de Pilares e composições de Adriana Calcanhotto e Tim Bernardes.

Este ano, o festival bateu mais uma vez o próprio recorde no número de músicas inscritas totalizando 1.329 composições. Além disso, o festival bateu recorde também de cidades participantes. No total, foram contabilizadas inscrições de 111 municípios, distribuídos pela Bahia e em seis outros estados brasileiros. Na Bahia, o número de cidades também foi superior à última edição, contabilizando 96. Este ano, o festival recebeu pela primeira vez uma inscrição internacional, de um baiano residente no Reino Unido.

Os vencedores receberão R$ 60 mil em prêmios nas categorias de melhor música com letra, melhor música instrumental, melhor intérprete de música com letra, melhor intérprete de música instrumental, melhor arranjo para música com letra, melhor arranjo para música instrumental e a música escolhida pelo público. Além disso, as 50 músicas selecionadas serão incorporadas à programação permanente da rádio.

Lista das 14 finalistas por categoria:

Música com letra

A-FÉ-TO – Intérprete principal: Gabriela Ferreira de Jesus (Salvador)

Canção pra ela – Intérprete principal: Jasmine Howard (Abrantes)

Concha – Intérprete principal: Sued Nunes Nascimento dos Santos (Muritiba)

Doce Beijo – Intérprete principal: Itana Silva Borges (Camaçari)

Morada – Intérprete principal: Alexandra Pessoa Simões (Salvador)

Palavra – Intérprete principal: Ana Caroline Felix Bastos Barroso (Vitória da Conquista)

Paraldir – Intérprete principal: Renata Celidonio Soledade de Souza (Salvador)

Regênese – Intérprete principal: Isabela Maria de Meirelles da Rocha (Salvador)

Yabá – Intérprete principal: Eder Fernandes Barbosa (Salvador)

Instrumental

Awure – Intérprete principal: Samir Assis Santos (Salvador)

Choro Mestiço – Intérprete principal: Walter de Figuerêdo Junior (Santo Amaro)

Prece à nossa gente – Intérprete principal: Luã de Almeida Pereira e Rowney Archibald Scott Junior (Salvador)

Queda D’Água – Intérprete principal: Angela de Melo Velloso (Salvador)

Trem do meu destino – Intérprete principal: Luciano Magno Costa Tenorio (Recife)