Maria Bruaca é expulsa da fazenda por Tenório e vira chalaneira

No capítulo desta quarta-feira (27) de Pantanal, Juma (Alanis Guillen) vai se transformar em onça por conta da raiva que sentirá de Jove (Jesuíta Barbosa). O marido dela viaja a Campo Grande para buscar as fotos do Velho do Rio (Osmar Prado) e ela se sente traída por isso. Para evitar que Juma fuja da fazenda, José Leôncio (Marcos Palmeira) vai trancar a nora em um quarto.

Logo após descer as escadas, José Leôncio e toda a fazenda vão ouvir um esturro de onça. Ao chegar no quarto, ele terá uma surpresa e verá um cenário completamente destruído e marcas das garras de um grande felino no colchão do casal.

Juma fica com muita 'reiva' e vira onça pela primeira vez (João Miguel Júnior/TV Globo)

Nos próximos capítulos, que vai mudar completamente de vida será Maria Bruaca.:Já ciente do caso dela, Tenório (Murilo Benício) planeja se vingar, com isso, irá levar Zuleica (Aline Borges) para a fazenda. A enfermeira paulistana coloca uma condição: que se separe de Bruaca, e ele, então, expulsa a primeira esposa de casa. Maria fica perdida e mira a arma de Alcides (Juliano Cazarré) para o marido. Ela até vai disparar, mas irá errar a mira.

Arrasada, Guta (Julia Dalavia) a acompanha até a chalana, onde Maria entra sem destino, ou ao menos sem saber o que ele lhe reserva. Após partir sem a filha, rio adentro, Maria sente-se miserável e sem forças para continuar.

É Eugênio (Almir Sater) quem a convence de que enquanto há vida, há esperança. E deste encontro surge uma grande amizade, tão forte que Maria passa a morar e trabalhar com ele na chalana, onde encontra, finalmente, a felicidade com que tanto sonhou.

Veja o que acontece ao longo da semana em Pantanal:

Quarta-feira (27)

Jove pousa em uma pista improvisadamente iluminada. José Lucas se oferece para fazer companhia a Juma, que aceita. Mariana conta a Jove sobre a noite que Juma foi embora. José Leôncio e Jove se deparam com um halo de luz na foto, onde o Velho do Rio deveria estar. Maria Bruaca expulsa Zefa de casa. Maria Bruaca hostiliza Marcelo e discute com Guta, que sai em defesa do irmão. José Leôncio tenta acalmar Jove, que está aflito com o sumiço de Juma. José Leôncio diz a Jove que José Lucas também desapareceu, e suspeita de que Juma possa ter fugido com o rapaz.

Quinta-feira (28)

Jove diz ao pai que perdeu a confiança do Velho do Rio e o amor de Juma. José Lucas cuida de Juma e afirma para a cunhada que não deixará ninguém tirá-la à força da tapera. Irma e Mariana tentam acalmar Jove, que sente muita raiva de José Lucas. O Velho do Rio escuta Juma dizer a José Lucas que seu encanto por Jove se quebrou. José Leôncio contrata Zefa para trabalhar na fazenda. Maria Bruaca fica comovida com o carinho de Alcides. Juma e José Lucas cuidam juntos da tapera, demonstrando a cumplicidade que nasce entre eles.

Sexta-feira (29)

Filó sugere que José Leôncio mostre a Juma como ficou a foto que Jove tirou do Velho do Rio. Maria Bruaca comenta com Guta que achou estranho Tenório ter chegado de chalana na fazenda. Tenório expulsa Maria Bruaca de casa. Mariana diz a Irma que José Leôncio sente ciúmes da filha com Trindade. Juma avisa a José Lucas que Jove não é mais seu marido e diz ao cunhado que não quer que ele vá embora. Trindade avisa a José Leôncio que José Lucas e Juma estão na tapera e não querem companhia. Guta implora para que a mãe lute por seus direitos. Tenório se depara com Maria Bruaca apontando uma arma contra ele

Sábado (30)

Maria Bruaca erra o tiro disparado contra Tenório. Guta se despede da mãe, que entra na chalana sem destino. Tenório comunica a Marcelo que buscará Zuleica e seus irmãos para morar na fazenda. Eugênio ajuda Maria Bruaca. José Leôncio evita um confronto entre Jove e José Lucas. Jove se afasta da tapera, diante da decisão de Juma de não querer ser mais sua mulher. Irma se preocupa com Jove. José Leôncio revela a Filó que estará ao lado dos filhos, sem tomar partido de nenhum deles. Jove deixa claro para José Leôncio que algo pode acontecer se José Lucas cruzar o seu caminho.