Maria Bruaca recusa sexo com Tenório e diz que sabe da outra família

Finlamente, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) começa a abrir os olhos e a reagir contra a violência de Tenório (Murilo Benício) em Pantanal. Agora que ela já sabe que o marido tem outra família em São Paulo, aos poucos, a personagem vem se impondo, aos poucos, contra a rotina de abusos emocionais e verbais que sofre.

No capítulo desta segunda-feira (23), ela resolve fazer greve na cozinha e na cama também. Primeiro, deixa as panelas vazias, avisando que não terá comida pronta. Depois, ela é quem vai se recusar a transar com Tenório, que vem fazendo pouco caso da mulher esse tempo todo.

E, depois de ter charando as pitangas nos cantos de casa, Maria dirá em alto e bom som ao marido que sabe de tudo sobre a segunda família dele. Confira o que vai acontecer ao longo da semana em Pantanal:



Segunda-feira (23)

Tibério alerta Muda sobre Juma. Túlio admira a destreza de José Lucas com o berrante. Maria Bruaca deixa claro a Tenório que sabe da existência de Zuleica. Muda conta toda a verdade de sua história para Juma. José Lucas conta a Túlio que sua avó lhe dizia que chamavam seu pai de mineirinho. Juma diz a Muda que elas vão matar Tenório. Maria Bruaca contrata Zefa para fazer o serviço da casa. Irma procura trazer Mariana à realidade. A pedido de José Leôncio, Tibério convence Juma a vender o gado e a melhorar de vida. José Leôncio se emociona ao ser apresentado por Túlio a José Lucas, reconhecendo a imagem de seu pai.

Terça-feira (24)

José Lucas se reconhece nas histórias que Túlio conta sobre a família de José Leôncio. Gustavo se desespera com a morte de Madeleine. Jove conta a Irma que ama Juma, mas confessa que seu lugar não é limitado à vida na tapera. José Leôncio sonha com Madeleine pedindo ajuda para ir embora. Mariana avisa a Jove que ele terá que arrumar um emprego. Tadeu diz a José Leôncio que achou José Lucas parecido com o pai. O Velho do Rio salva Muda. Mariana avisa a Jove e Irma que eles devem voltar para o Pantanal. Juma diz a Tibério que confia nele e em José Leôncio.

Quarta-feira (25)

Tibério fica sabendo que Levi procurou Muda. Tenório não gosta de saber que Maria Bruaca saiu para cavalgar com Alcides. José Leôncio fica feliz com a chegada de Jove e Irma. José Lucas diz a Túlio que será peão. Jove volta para a tapera de Juma. Tenório não acredita que possa perder Maria Bruaca. Gustavo resolve dar um tempo do consultório e convida Nayara para viajar com ele sem destino. Mariana se sente sozinha. José Leôncio fica preocupado com a decisão de Jove de caçar marruás. Tadeu sente ciúmes da forma com que José Leôncio trata Jove. Jove pede ajuda a Juma para se acertar com o pai.

Quinta-feira (26)

Jove pede a Juma para morar na casa de José Leôncio como sua companheira. Filó fica chateada com as palavras de José Leôncio sobre Tadeu. Irma confessa que teme sua aproximação com Trindade. Guta demonstra interesse em saber sobre a outra família de Tenório. Túlio e José Lucas chegam à fazenda para jogar truco com os peões. Jove fala a Juma que o Velho do Rio é seu avô. Tadeu diz a Filó que José Lucas deve ser filho de José Leôncio. José Leôncio convida José Lucas para ser peão de sua fazenda. Tibério fere Levi para defender Muda. Trindade aborda Levi ao vê-lo fugindo da fazenda.

Sexta-feira (27)

José Leôncio manda Tadeu preparar o avião para levar Tibério ao hospital. Trindade ameaça matar Levi. Muda se sente culpada. Trindade impede Juma de matar Levi. Irma fica impactada com José Lucas. Túlio dispensa José Lucas de sua comitiva para o peão aceitar o convite de José Leôncio. Jove ordena que os peões não façam nada contra Levi e que aguardem a volta de José Leôncio. Filó percebe que Juma ainda não se deitou com Jove e se dispõe a conversar com a jovem. Irma elogia Jove. Muda promete soltar Levi se ele lhe ajudar com a vingança contra Tenório. José Leôncio é carinhoso com Tadeu. José Leôncio cobra Jove pela fuga de Levi.

Sábado (28)

José Leôncio fica feliz por José Lucas aceitar a proposta de trabalho. Filó desconfia de Muda. O Velho do Rio observa Levi, que pede ajuda a Alcides. Jove não gosta do elogio que José Lucas faz a Juma. José Leôncio e José Lucas descobrem que são pai e filho. José Leôncio comunica aos funcionários que José Lucas trabalhará como peão na fazenda. Ari comunica a José Leôncio que Tibério teve uma infecção e teve que ser operado outra vez. Tenório resolve ajudar Levi, contrariando Guta. Tadeu não gosta da atenção que José Leôncio dá a José Lucas. Alcides diz a Levi que, assim como ele, pretende matar Tenório.