Maria Casadevall posa pela primeira vez ao lado da namorada, a baiana Larissa Mares

A atriz Maria Casadevall, de 34 anos, surpreendeu ao chegar à première do filme Garota da Moto, realizada nesta terça-feira (21, acompanhada da namorada, a percussionista baiana Larissa Mares. Esta é a primeira vez que as duas aparecem juntas em um evento com a presença da imprensa.

Em seu Instagram, a atriz compartilhou vídeos curtinhos nos quais aparece com a amada. Em um deles, as duas trocam carícias e se beijam diante dos convidados. “Celebrando o amor, a coragem e a resistência”, escreveu ela, completando com a hashtag #amorsapatão. “Obrigado a todas que vieram antes de mim, (re)existindo e abrindo caminhos”, completou.

Maria Casadevall e Larissa Mares estão juntas há um anos e meio (reprodução/Instagram)

Em entrevista recente à revista Ela, do jornal O Globo, Maria revelou que o namoro já dura um ano e meio. “Eu me relaciono há um ano e meio com uma mulher muito maravilhosa. Ela é baiana e percussionista. Já tinha vivido algumas experiências com mulheres, mas não relacionamentos longos”, revelou.

Ela acrescentou: “Percebi que a heterossexualidade para mim era compulsória, eu a via inconscientemente como uma regra. Quando entendi e dei ouvido para o meu corpo, e através do encorajamento de ver outras mulheres, eu me senti à vontade pra viver o que queria”, completou.