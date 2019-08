Maria Gadú e Chico César se apresentam na Concha neste sábado (24)

Juntos, são quase 40 anos de muita história no palco. Em uma dobradinha na Concha Acústica, os cantores Chico César e Maria Gadú apresentam neste sábado (24) um show repleto de memórias e comemorações. A cantora paulista, de 32 anos, não esconde o orgulho de dividir o palco com Chico, a quem se refere como um “ídolo contemporâneo”.

O show marca para Gadú um período de renovação, já que a artista completa neste ano duas décadas na estrada. “São 20 anos trabalhando com música. Me reuni novamente com meus amigos Doga, Maycon, Gastão, Caneca e Cesinha (que fizeram parte da formação inicial da banda), e vamos fazer um repertório de memórias com arranjo original, incluindo as regravações que fiz ao longo dos anos”, conta, referindo-se às canções Quase Sem Querer e Lanterna dos Afogados.

Gadú esteve no Festival da Virada Salvador 2019 com o cantor Milton Nascimento (Foto: Betto Jr / Arquivo CORREIO)

Para Chico César, 55, a apresentação em Salvador marca um encontro com uma grande amiga. A parceria da dupla não é de agora. No ano passado, Chico e Gadú foram ao Uruguai para se apresentar no festival Medio y Medio. Esse ano, apesar das apresentações serem separadas, Maria afirma que se emociona só por assistir um show do amigo: “Ele é um ídolo nacional. Canta de forma genuína as entranhas desse Brasil, com beleza e magia. Chico me emociona. Eu sou tão feliz de ser sua contemporânea, de poder dividir a apresentação com ele”.

"Cantar em Salvador, principalmente na Concha Acústica, é uma experiência que eu daria de presente a todas as pessoas". Maria Gadú, cantora lembra com carinho das apresentações que fez na Concha

Sucessos de volta

No repertório, ambos prepararam uma mistura de canções de diferentes fases das carreiras. Vale lembrar que Maria resgata alguns sucessos como Encontro, Bela Flor e Shimbalaiê, do álbum de estreia Maria Gadú (2009), mas também algumas releituras da MPB, a exemplo de Índios, de Renato Russo, a já citada Lanterna dos Afogados, de Hebert Vianna, e Oração ao Tempo, de Caetano Veloso.

Essa última, por exemplo, remete às melhores lembranças de Gadú como artista ao longo da carreira, quando fez uma apresentação com o cantor e compositor baiano: “São 20 anos de muitas alegrias. Mas confesso que cantar com Caetano Veloso na concha está na minha lista mais preciosa”, revela.

Chico não revelou detalhes do disco que será lançado (Foto: Divulgação)

As músicas do álbum Estado de Poesia, trabalho autoral de Chico em 2015, definem boa parte do seu set list na apresentação de sábado (24). O trabalho, aliás, é visto por ele como um abrir de portas: “O Estado de Poesia foi um bálsamo para mim neste tempo em que degringolaram o estado e a sociedade brasileira. Esse álbum me trouxe um novo público bem jovem, identificado com o amor e a liberdade que tematizem o disco”, conta.

Além das faixas deste trabalho, o paraibano promete sucessos mais marcantes da carreira, como Mama África e Antifa, além das composições inéditas, que devem figurar no seu novo disco, que será lançado em breve.

"É importante pensar a vida como um todo, e a arte é um espaço propiciatório para esta vivência e reflexão". Chico César, sobre show que fez visando a conscientização ambiental

Apesar de ter crescido ouvindo vinis e ter se acostumado com a música produzida em seu modelo físico, Maria Gadú acredita que o processo de digitalização abriu caminho para novos artistas, inclusive para seus trabalhos já lançados e que ainda virão: “A digitalização da música abriu um campo de independência tanto pro artista quanto pro ouvinte”, concluiu a artista.

Maria Gadú e Chico César

O quê: Maria Gadú e Chico César na Concha Acústica

Quando: Sábado (24), às 18h

Onde: Concha acústica

Ingresso: R$200 | R$100 (camarote) e R$100 | R$50 (pista)

Venda: Bilheteria do teatro, site do ingresso rápido e sac´s barra e bela vista