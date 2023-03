Maria Gotinha, mascote negra lançada por Jerônimo, gera críticas e piadas nas redes

Divulgada com pompa pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) como ação afirmativa criada para sensibilizar e representar meninas negras, a Maria Gotinha, rendeu polêmicas, críticas e piadas nas redes sociais. A mais viral delas teve origem em uma postagem feita no Instagram pela influenciadora digital baiana e ativista Cah Fernandes. Conhecida no universo virtual como Eta Nega por seus mais de 147 mil seguidores e pela forma bem-humorada com a qual aborda questões que estão na proa dos debates sobre racismo, empoderamento feminino e representatividade das mulheres pretas, Cah Fernandes desanca a mascote anunciada por Jerônimo como símbolo das garotas negras na nova campanha de vacinação contra a pólio.

Rir pra não chorar

Sem conter o riso no vídeo postado em seu perfil, a influenciadora diz ter se sentido “ofendida” com a boneca lançada como contraponto ao célebre Zé Gotinha, indaga “que ideia de jerico foi essa” e diz que a mascote é tão ruim que deveria ser considerada caso de racismo.

Além da conta

“O Zé Gotinha é uma gota, não é racializado, não precisa ser, mesmo assim se criou essa boneca muito mal executada pra ser uma GOTA NEGRA (...). A representatividade ainda é necessária porque não possuímos equidade de oportunidades, mas que se faça com responsabilidade”, emendou Cah Fernandes, no texto publicado ao lado do vídeo, curtido até ontem por quase 20 mil usuários.

Agora, só depois!

Presidente do PDT na Bahia, o deputado federal Félix Mendonça Júnior vê poucas chances de sucesso nas negociações para formar uma federação partidária com o PSB em curto prazo. “Acho muito difícil que essa união saia antes das eleições municipais de 2024. Quem sabe lá na frente. Fusão, então, nem pensar”, disparou.

Expectativa e realidade

A avaliação do pedetista contrasta com o otimismo da presidente do PSB baiano, deputada Lidice da Mata, para quem a federação avança velozmente. “Hoje, só há viabilidade no PDT para formar um bloco com o PSB e outras siglas do mesmo campo”, acrescentou Félix Júnior.

Lá no alto

Dados obtidos pela Satélite apontam que a Bahia foi o estado onde o programa de microcrédito do Santander, o Prospera Microfinanças, teve o maior percentual de crescimento do país em 2022, no comparativo com 2021. Os repasses para empreendedores baianos atingiu R$ 507,5 milhões ano passado - salto de 47%. No total, 66% dos beneficiários são mulheres, a maioria na faixa entre 18 e 40 anos. Por ramo, confecção ou conserto de roupas e cosméticos lideram o ranking do Santander.

Porteira aberta

Parlamentares da bancada da Bahia no Congresso garantem que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, vai destravar esta semana boa parte dos cargos federais no estado destinados a angariar apoio ao Palácio do Planalto.