Maria Lina tranquiliza fãs de Whindersson sobre estado emocional do humorista

Maria Lina Deggan, noiva de Whindersson Nunes, usou o seu perfil no Instagram, que é privado, para tranquilizar os fãs a respeito do seu estado emocional na noite do último domingo (20). João Miguel, filho da modelo com o humorista, morreu dois dias após o nascimento, com 22 semanas de gestação, em 31 de maio de 2021.

A estudante de Engenharia, que tinha dado um tempo das redes sociais desde o ocorrido, compartilhou uma foto em que aparece sorrindo e escreveu:

"Aos poucos o sorriso vai voltando para o rosto... E ele [João Miguel] com a mamãe, no pulso e no coração, para onde quer que eu vá".

O humorista também vem lutando com sua saúde mental. Porém, após rumores, Valdenice Nunes, mãe do comediante, negou que o filho tenha alucinações após a morte de João Miguel.

"Estou com muita raiva. Tem gente que não tem o que fazer. É chato você amanhecer o dia e ver certas pessoas, que não têm o que fazer na vida, postando foto do meu filho, dizendo que ele está apelando para a família, que está tendo alucinações. Parem com isso! Isso não está existindo! Eu sou mãe, vivo com ele. Estou com raiva", desabafou.

"Meu filho está muito bem de saúde. Está sentido? Está! Ele perdeu o filho dele. Mas do que estão falando, que postaram, parem com isso", completoua mãe do humorista.

No dia da morte de João Miguel, Whindersson e Maria Lina prestaram homenagens ao bebê nas redes sociais.