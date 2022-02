Maria será a próxima? Relembre os participantes que foram expulsos do BBB

O Big Brother Brasil não é só conivente como incentiva brigas, discórdias e desentendimento entre os participantes, só que com uma condição: que sejam verbais. Quando as agressões passam a ser físicas, o reality não costuma passar pano e elimina o envolvido sem o menor pudor.

No Jogo da Discórdia desta segunda-feira (14), o público enxergou um episódio que pode se encaixar neste critério.

Maria deveria apenas jogar água na cabeça de Natália. No entanto, ela atirou o balde com tanta força que acabou atingindo a cabeça da mineira, que imediatamente acusou o golpe. "Não precisava jogar com tanta força, né?", disse Natália.

Após o intervalo, Tadeu Schmidt perguntou às envolvidas a versão delas dos fatos. Maria garantiu que o balde "escorregou", enquanto Natália botou panos quentes, dizendo que não se sentiu agredida.

No entanto, após o programa ao vivo na Globo, Maria deu a entender, em conversa com Vyni, que o golpe tenha sido proposital. Já Natália revelou que não quis denunciar a agressão publicamente para não prejudicar a outra participante.

Por isso, ainda não se sabe qual o rumo desta história. De qualquer forma, não seria a primeira vez que um participante foi eliminado precocemente do BBB por um motivo que não seja o paredão. Relembre:

Daniel BBB 12

A primeira expulsão da história do programa aconteceu no BBB12. Na edição, Daniel foi retirado da casa após ele ser filmado tendo relações sexuais com Monique. Na época, especulou-se que ela estava dormindo. Diante da situação, ele foi expulso do programa para o caso ser investigado. Monique declarou que não houve nenhum tipo de abuso.

Foto: Reprodução

Ana Paula BBB 16

Uma das participantes mais icônicas da história do reality, Ana Paula Renault foi expulsa do BBB 16 após dar tapas na cara de Renan. O participante relatou a agressão à produção do programa e não deu outra. A sister foi retirada da casa. Na época, ela ganhou um quadro no Video Show e também esteve na final do programa, que teve Munik como grande vencedora.

Foto: Reprodução

Marcos Harter BBB 17

Em uma discussão com Emilly Araújo, com quem tinha um relacionamento, Marcos Harter apertou os braços da sister, deixando marcas em sua pele. Sob pressão do público, a Globo considerou as atitudes como agressões e expulsou o médico do programa na semana final. Ieda, Vivian e Emilly se tornaram finalistas automaticamente. Marcos chegou a ser indiciado por agressão.

Foto: Reprodução

Fábio Alano BBB 19

O BBB 19 foi o recordista de expulsões. Começando com Fábio Alano. Não lembra? É que ele nem entrou no reality. Ainda durante o confinamento dos participantes em um hotel no Rio, a produção do programa descobriu que ele mentiu sobre seus contratos de trabalho e que era garoto propaganda de uma marca de roupas. Ele não foi substituído no programa.

Foto: Reprodução

Vanderson BBB 19

Ainda no BBB 19, Vanderson foi retirado do programa por causa dos desdobramentos das acusações de três mulheres, que envolviam estupro, agressão e importunação ofensiva ao pudor - todas feitas após a entrada dele no reality. Vanderson foi indiciado por lesão corporal.

Foto: Reprodução

Hariany Almeida BBB 19

A expulsão mais polêmica talvez tenha sido de Hariany. Ela foi punida após empurrar, bêbada, a amiga Paula von Sperling durante uma festa. Ao comunicar a casa sobre a decisão, Tiago Leifert lembrou que "regra é regra e a regra é soberana. Vale para todos, o tempo inteiro. Vocês aceitam a regra quando entram no programa".