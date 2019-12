Mariah Carey comemora novo recorde com 'All I Want for Christmas Is You'

A cantora Mariah Carey comemorou em seu Twitter, nesta segunda-feira, 30, um novo recorde obtido graças a um dos seus clássicos, a música All I Want for Christmas Is You.



Sua música completou a terceira semana no topo da Billboard Hot 100, cujo ranking baseia-se em tempo no rádio, vendas e streaming.



O clássico natalino foi lançado em 1994 por Mariah Carey, mas todo ano volta ao grupo de músicas mais ouvidas, junto com outras produções que também fazem referência ao Natal.



All I Want for Christmas Is You manteve-se como número um no ranking publicado nesta semana, que terminará apenas em janeiro, e, por isso, já é considerado como o primeiro da década de 2020, e por isso Mariah tornou-se a primeira artista a ter músicas no topo da Billboard Hot 100 em quatro décadas diferentes: 1990, 2000, 2010 e 2020.



"Nós conseguimos!", comemorou a cantora nas redes sociais.



Em 2019 a cantora Mariah Carey decidiu adotar uma campanha mais intensa para conseguir que sua música natalina chegasse ao topo da Billboard, principal referência no setor musical.



Além de uma forte campanha nas redes sociais, Mariah lançou um novo clipe da música, 25 após a sua estreia.



O esforço de certo: All I Want for Christmas Is You alcançou o topo da Billboard em 16 de dezembro de 2019, tornando-se a música que demorou mais tempo para ocupar a posição desde o seu lançamento e a primeira música natalina a conseguir o feito em 60 anos.



