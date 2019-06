Mariana Aydar e Almério encerram temporada do Conexões Sonoras

Mariana Aydar e Almério serão os responsáveis por encerrar a temporada 2019 do projeto Conexões Sonoras. A quarta e última edição do ano do evento está marcada para o próximo dia 15 de junho, às 20h, no Largo Quincas Berro D’Água. Os ingressos já estão à venda na plataforma Sympla, por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Mariana terá no seu repertório clássicos de Dominguinhos, como Gostoso Demais e Tenho Sede, além de sucessos de bandas e artistas como BaianaSystem, Timbalada e Lenine. E mais: promete ainda transformar algumas canções, como Eu Te Amo Você, hit de Marina Lima, que virará um arrocha. Músicas compostas pela própria cantora e ainda inéditas também serão apresentadas.

Já Almério fará seu show no clima do DVD Desempena Vivo, que foi gravado em agosto de 2018, em Recife (PE), e será lançado ainda este ano. Artista performático, ele iniciou sua carreira cantando em bares de Caruaru e atuando em peças teatrais da cidade.

Almério apresentará canções do DVD Desempena Vivo

(Foto: Lara Pinho/Divulgação)

Nas três primeiras apresentações desta temporada, o Conexões Sonoras recebeu Nação Zumbi e RadioMundi, na Concha Acústica; Cordel do Fogo Encantado e Josyara; e Rael e Zuhri; ambos no Pelourinho.

Serviço

O quê: Conexões Sonoras – Mariana Aydar e Almério

Quando: 15 de junho, a partir das 20h

Onde: Largo Quincas Berro D’Água - Pelourinho

Quanto: R$ 40 e R$ 20 (cota de 40% de meia entrada) - vendas no site www.sympla.com.br