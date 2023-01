Mariana Aydar e Elba Ramalho lançam música inspirada por Trancoso

Dueto de Mariana Aydar e Elba Ramalho, Quadrado Vivo já está disponível nas plataformas de música. A letra e a música são de Nizan Guanaes e a produção é de Duani. O forró fala sobre a preservação da cultura e da natureza. O quadrado citado no título é uma referência a Trancoso, na Bahia.

"A história dessa música e clipe nasceu do propósito coletivo pela preservação da cultura e natureza de paraísos como Trancoso", explicaram as artistas nas redes sociais.

"Quem me conhece sabe bem da forte relação que tenho com Trancoso há mais de 20 anos, e me unir à comunidade e nosso objetivo em comum de preservar e cuidar da cultura, do povo e da natureza desse e de outros lugares pelo mundo é muito especial", diz Mariana.

Veja o clipe, dirigido por Azul Serra: