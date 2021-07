Foto: Divulgação

Mariana Rios está entre nós. A atriz chegou nesta segunda-feira (26) à Salvador junto com a equipe da SClub, marca do Grupo Skazi, para fotografar um editorial de moda em cenários icônicos, como o Santo Antônio Além do Carmo. Hospedada no Hotel Fasano, na Rua Carlos Gomes, ela vai ficar por dois dias na cidade a trabalho, mas deve tirar um tempinho para relaxar. Uma das paradas será o Restaurante Preta, na Ilha dos Frades.

