Mariana Xavier dá vida a 7 personagens em seu primeiro espetáculo solo

Mariana Xavier queria estrear seu primeiro espetáculo solo no teatro aos 40 anos e tinha tudo arrumadinho para conseguir o feito. Atriz desde os 9 anos, já fez de tudo um pouco na carreira até ganhar destaque nacional em Minha Mãe É Uma Peça. Tudo legal, tudo ok, até que, primeiro, ela quebrou a perna e logo em seguida veio a pandemia: o sonho foi adiado por alguns anos. Nada que a atrapalhasse porque ela começou do 0, se preparou e colocou no mundo uma comédia onde ela faz nada mais, nada menos, do que sete personagens numa mesma montagem. E chega a Salvador para curta temporada entre sexta (9) e o dia 18 de setembro.

Desde que o governador romano Júlio César, no ano 46 a.C, determinou que em todo 1º de janeiro (mês dedicado a Jano, o deus dos portões) seria celebrado o Ano-Novo, a data tem sido motivo de emoções bem diversas. Seja na Praça São Pedro, na Times Square, na Avenida Paulista ou em Copacabana, as pessoas se dividem entre momentos de muita alegria e outros de uma certa angústia pelo passar do tempo, frustração pelo que não se realizou e ansiedade pelo que está por vir. Este é o mote de Antes do Ano Que Vem, espetáculo estrelado por Mariana e dirigdo pelos baianos Lázaro Ramos e Ana Paula Bouzas.

"Esse é um projeto muito especial pra mim, que está me fazendo muito feliz. É um misto da Mariana atriz e a Mariana comunicadora. Tem diversão, entretenimento, reflexão, mensagens que eu, Mariana, tenho procurado deixar no mundo há alguns anos com meu trabalho principalmente nas redes sociais", contou a atriz em entrevista ao CORREIO.

Minha Mãe É Uma Peça foi referência de comédia e emocional para o texto escrito por Gustavo Pinheiro. "A ideia é deixar a barriga e bochecha doendo, mas o coração quentinho, com esperança", explica a atriz.

A narrativa expõe necessidades, angústias e desejos de sete personagensque encaram a virada do ano com perspectivas distintas. Ao se desdobrar para representar tantos tipos diferentes, Mariana desenvolve uma trama em que as contradições se revelam a partir da hilária e absurda 'psicologia' de Dizuite, faxineira da Central de Apoio aos Desesperados.

De uma hora para outra, com a inesperada ausência da psicóloga responsável pelo plantão, Dizuite se vê diante da missão de atender, aconselhar e confortar os mais diversos tipos de pessoas que ligam para o serviço em plena noite de ano novo.

“O humor abre portas para novas percepções do mundo. Vivemos num tempo em que rir é o primeiro remédio para as nossas mazelas. Com este texto e o grande talento de Mariana, damos um salto além no humor atual que fala das mulheres”, afirma o diretor Lázaro Ramos, que foi 'seduzido' por Mariana durante encontrões pelo Projac, no Rio de Janeiro.

"Sei que era apaixonada e tinha muita vontade de trabalhar com ele. Tietava no projac, ele sempre foi muito generoso no retorno pra mim. Uma vez ele me falou que gostava muito de mim também. Até brinco achando que foi meu mentor espiritual quem soprou o nome dele no ouvindo. Passei óleo de peroba, pedi ajuda a uma amiga que o dirigiu e ela disse 'cara, acho que rola'. Depois de alguns desencontros ele disse 'quero fazer'. Eu nem tinha contado a história", recorda.

O trabalho de Lázaro foi complementado por Ana Paula, que é atriz, diretora e bailarina experiente, chegando para afinar melhor a preparação de Mariana em seu primeiro espetáculo solo.

Essa preparação, inclusive, foi intensa: "A peça ia estrear em 2020, eu quebrei a perna, veio a pandemia. Quando a gente retomou o trabalho foi quase como retomar do 0. Ela exige muito fisicamente de mim. Treinei muito, fiz personal, muita preocupação vocal para o corpo e voz aguentarem a maratona", detalhou a atriz.

FICHA

Espetáculo: Antes do Ano Que Vem

Elenco: Mariana Xavier

Quando: dias 9, 10 e 11 e 16, 17 e 18 de setembro, Sexta e Sábado às 20h, e domingo, às 19h.

Onde: Teatro Módulo (Pituba)

Ingressos: R$ 80 | R$ 40 (Plateia Lado Esquerdo) e R$ 50 | R$ 25 (Plateia Lado Direito), à venda no Sympla