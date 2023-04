Marido da empresária de Carlinhos Maia teve corrente roubada no Pelourinho

Uma onda de assaltos está acontecendo no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. Após dois turistas da Romênia terem sofrido agressões durante um assalto no último sábado (22), dois influenciadores também foram vítimas.

Desta vez Mariana Guzman e Luiz Guzman contaram, através das redes sociais, que viveram momentos de terror no Pelourinho enquanto passeavam pelo ponto turístico da capital baiana.

Eles contaram que um adolescente chegou bem devagar perto do casal, quase imperceptível e puxou a corrente do empresário. A princípio, Mariana, que é empresária de Carlinhos Maia, achou que seria um jovem que estaria prestes a fazer pintura corporal da "Timbalada".

"Chegou um rapaz bem novinho, não tinha mais que 16 anos. Ele chegou por trás muito silencioso, puxou a camisa dele, puxou a corrente. Como a gente não reagiu, ele nem correu, ele andou um pouco mais rápido só", disse Mariana.

Bem revoltada com a situação, a empresária pediu mais segurança no Centro Histórico e alertou para que a prefeitura de Salvador e o Governo do Estado estejam a par da violência que está ocorrendo no ponto turístico.

"Vamos ter mais zelo, né? Gente do mundo inteiro visita esse lugar tão maravilhoso. É falta de cuidado mesmo, tá? Porque isso é recorrente... então falta o que para vocês tomarem outras providências? Salvador é sempre bom! Voltaremos sempre porque temos família e amigos maravilhosos aqui... Pelourinho talvez não mais. Agradecemos o carinho de vocês da Bahia".