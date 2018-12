Marido de Ivete, Daniel Cady se emociona com homenagem em show

Daniel Cady foi um dos homenageados da noite especial de gravação do novo DVD de Ivete Sangalo, no Allianz Parque, em São Paulo, no último sábado, 8.

Para comemorar os 25 anos de carreira, a cantora, que se apresenta hoje no Festival de Verão, preparou uma apresentação com a participação de artistas de todo o Brasil.

Mas no meio do show, quem surgiu no telão em um clipe apaixonado ao som da música Frisson foi o próprio marido da baiana. "Você caiu do céu! Um anjo lindo que apareceu com olhos de cristal... Me enfeitiçou", cantou ela.

Encantado, Daniel postou um registro dessa parte do show no Instagram e legendou a publicação com um emoji de coração. Na rede social, os fãs do casal contam que até choraram. "Se eu chorei? Vocês dois são demais. Muito, muito amor!", escreveu a irmã do nutricionista, Livia Cady.

Visualizar esta foto no Instagram. ❤️ @ivetesangalo Uma publicação compartilhada por Daniel Cady (@danielcady) em 9 de Dez, 2018 às 7:19 PST Ivete Sangalo e Daniel Cady estão casados desde 2011 e são pais de três filhos: Marcelo, Marina e Helena.