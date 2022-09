Marido de Ivete Sangalo comemora apresentação do filho no Rock in Rio

Não foi só Ivete Sangalo que ficou em êxtase com a apresentação de Marcelo no Rock in Rio, o pai do menino, Daniel Cady, também sentiu orgulho do integrante da 'Banda do Bem'. Mãe e filho protagonizaram um dos momentos mais emocionantes da apresentação da cantora no festival, que ocorreu na noite deste domingo (11).

O pai coruja não economizou nas palavras e declarou que estava feliz em ver sua amada e o primogênito entrando para a história do evento. “Obrigado meu Deus por proporcionar um dos momentos mais felizes da minha vida. Onde tem amor, tem família. Te amo meu filho, muito orgulho de você! Te amo minha kass!”, escreveu no Instagram.

Ele compartilhou o momento em que o filho iniciou os primeiros acordes para a música 'Quando a Chuva Passar', que emocionou tanto quem estava na plateia, quanto quem assistia pelos canais oficiais da Globo. Depois da apresentação, ela ainda elogiou a forma como consegue criar seus três filhos, Marcelo, Marina e Helena.

“Marcelo maravilhoso. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Comecei o show com as vozes das minhas filhas, e meu filho veio cantar comigo. É um privilégio muito grande poder ter seus filhos e se orgulhar deles, vê-los crescer sem medo – pelos privilégios que são dados a gente”, disse.