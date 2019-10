Marido de Luiz Fernando Guimarães revela desejo do casal de adotar uma criança

O casal formado pelo empresário Adriano Medeiros e o ator Luiz Fernando Guimarães pode adotar uma criança em breve. Ao menos esta é a vontade dos dois, que foi externalizada pelo empresário em entrevista ao Extra.

Entretanto, ele negou que o casal já esteja em processo para adotar uma criança, o que não diminui o desejo dos dois. "Temos vontade, sim, mas só o desejo. Não estamos em processo de adoção, não", explicou ele ao jornal Extra.

Juntos há mais de 20 anos, Adriano e Luiz Fernando têm alguns cachorros e animais que ficam no sítio do casal em Itaguaí. Em viagem a Londres, em abril deste ano, o empresário publicou uma foto ao lado do ator e se declarou. "Somos felizes pra caramba juntos. Em qualquer lugar do mundo", escreveu.