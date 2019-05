Marido de Nicole Bahls não será avisado da morte de irmão no 'Power Couple'

Uma notícia triste envolvendo o participante Marcelo Bimbi, marido da ex-panicat Nicole Bahls, não será informada a ele, que está nos primeiros dias do confinamento da 4ª temporada do Power Couple Brasil. Na última quinta-feira (2), o irmão de Marcelo morreu, vítima de um enfarte. Segundo um comunicado divulgado no Twitter de Marcelo, Michel, seu irmão, morreu na manhã, aos 49 anos de idade. "A família ainda não revelou o local que o corpo será velado. Não sabemos se o Marcelo será notificado pela produção sobre o ocorrido", informa a postagem.

Procurada pela imprensa, a emissora esclareceu que, em casos assim, os participantes possuem uma "pessoa responsável" que decide se eles serão avisados da morte dentro do confinamento ou não."O responsável por esses assuntos do Marcelo Bimbi resolveu que ele não será avisado", informa a direção do Power Couple Brasil, da Record TV.