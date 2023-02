Marido de Rita Lee pede privacidade após internação da cantora

A notícia de que Rita Lee, de 75 anos, deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira (23), pegou todo mundo de surpresa. O estado de saúde da famosa seria "extremamente delicado", principalmente devido ao tratamento contra o câncer no pulmão que ela realizou desde 2021.

Roberto de Carvalho, marido da roqueira, comentou o caso nesta sexta-feira (24), pedindo privacidade e lembrando que é normal uma pessoa que já passou por um tratamento oncológico precisar se internar para fazer exames e avaliações médicas.

"Como qualquer pessoa que passou ou que passou por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias. A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início", escreveu o músico.

De acordo com o jornal O Globo, Rita precisou ser internada nos últimos quatro dias porque perdeu peso e está com uma saúde mais frágil. Com isso, os médicos decidiram mantê-la em observação na unidade de saúde.