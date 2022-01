Marido de Shantal explica por que não reagiu a xingamentos de médico no parto

O modelo e empresário Mateus Verdelho, marido da influenciadora Shantal Verdelho, afirmou em depoimento à polícia que ouviu "os xingamentos" do médico Renato Kalil Filho à sua mulher na hora do parto da filha, Domenica, em setembro do ano passado. Segundo informações divulgadas na coluna de Mônica Bergamo, ele não reagiu pois estava focado no bem-estar dela e da bebê.

Verdelho depôs no dia 20 de dezembro e em seu relato, ao qual a coluna teve acesso, ele diz também que o obstetra o chamou para "olhar a vagina de sua esposa". E em seguida comentou "o tanto que rasgou". Verdelho afirma que o comentário tinha sentido machista, mas que, na hora, não deu importância. "Sua emoção estava toda ligada à sua filha", jamais em aspectos do corpo de Shantal, segundo registro do depoimento.

Só depois de ver o vídeo completo do nascimento, diz o modelo, o casal "racionalizou" o que tinha acontecido. E ficou "chocado". Na semana passada, Mateus Verdelho foi criticado por internautas pelo fato de não ter reagido.

A influenciadora defendeu o marido em uma postagem no Instagram:

"Parem de cobrar isso do Mateus. Ele estava em situação de vulnerabilidade tanto quanto eu. A vida e a saúde da esposa e da filha dele estavam nas mãos do médico. Ele ia fazer o que? Brigar?" disse Shantal. "Brigar para a culpa cair toda nele e dizerem que ele que tumultuou a sala de parto? Ele é vítima igual a mim", seguiu ela, revelando que o marido começou a fazer terapia.

No depoimento à polícia, Verdelho endossa também a acusação de Shantal de que Kalil receitou a ela o medicamento Misoprostol para induzir o parto. Ele é contraindicado para pacientes que já tenham fetio cesárea, caso da influenciadora.

O advogado Celso Vilardi, que defende o médico, diz que ainda não teve acesso ao inquérito. Afirma, contudo, que o parto de Shantal ocorreu sem qualquer intercorrência. Diz ainda que as condutas do médico sempre foram pautadas "pelas boas práticas", segundo integralmente protocolos técnicos vigentes.

O advogado de Shantal, Sergei Cobra Arbex, diz que o processo corre sob sigilo e que não poderia comentar o conteúdo do depoimento de Verdelho.