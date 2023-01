Marido e sogro são suspeitos de encomendar mortes de cabeleireira e os 3 filhos

O marido e o sogro da cabeleireira Elizamar da Silva, 39 anos, são os suspeitos de encomendar o crime, que terminou com a morte dela, dos três filhos pequenos, da sogra e da cunhada. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), um dos presos por participação no crime contou que o marido dela, Thiago Gabriel Belchior, 30, o contratou por R$ 100 mil.

Até então, Thiago e o pai, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, 54, eram tratados como desaparecidos. Agora, a suspeita é que os dois tenham fugido com uma mulher, identificada Cláudia, e a filha dela, Ana Beatriz. Cláudia seria amante de Marcos. Eles ainda são procurados.

No total, seis corpos foram encontrados em dois carros carbonizados, pertencentes aos desaparecidos. No carro igual ao da cabeleireira haviam quatro corpos dentro, que seriam de Elizamar e dos gêmeos Rafael e Rafaela, de 6 anos, e Gabriel, de 7 anos. No carro do sogro de Elizamar foram encontrados dois cadáveres carbonizados, que seriam da esposa dele, Renata Juliene Belchior, 52, e a irmã dele, Gabriela Belchior de Oliveira, 25. Os corpos ainda serão oficialmente identificados.

Dinheiro

Thiago Gabriel teria mandado matar a mulher por conta de uma grande quantidade de dinheiro que ela tinha guardado. O valor não foi divulgado.

Segundo o delegado-chefe da 6ª DP (Paranoá), Ricardo Viana, Thiago teria atraído a esposa à casa do pai, mas quando ela chegou acompanhada dos três filhos, decidiu mudar os planos. Segundo o Metrópoles, os quatro foram amordaçados e levados ao local do crime. Thiago teria tentado acalmar as crianças, mas a situação saiu de controle e ele acabou asfixiando as vítimas.

Um dos presos pelo crime, Gideon Batista de Menezes, 55 anos, foi flagrado por uma câmera de segurança comprando um galão de gasolina. O produto teria sido usado para queimar os veículos com os corpos dentro. Horácio Carlos Ferreira Barbosa, 49 anos, também foi preso pelo crime.

“Ele [Horácio] relatou que o Thiago, junto com Marcos, encomendou ele e o Gideon para que fizessem os crimes. Ele recebeu R$ 100 mil. Apreendemos R$ 15 mil que seria de pagamento”, disse o delegado em coletiva realizada na noite terça-feira (17).

Ainda de acordo com a polícia, o dinheiro usado para pagar os assassinos seria da venda de um terreno da esposa de Marcos, no valor de R$ 400 mil.

Antes de morrer, Renata e a filha foram mantidas em cativeiro. Marcos chegou a se passar por elas, respondendo mensagens com os celulares delas.