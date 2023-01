Marido imobiliza esposa para vizinho estuprá-la na virada do ano em SP

Uma mulher de 43 anos foi imobilizada pelo próprio marido e estuprada pelo amigo dele, que é vizinho do casal, enquanto aguardavam a virada do ano em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo.

Quem acionou a Polícia Militar foi o filho da mulher. Os dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos e encaminhados para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ourinhos (SP).

Segundo o g1, um boletim de ocorrência por estupro foi registrado.

A mulher passou por atendimento médico na Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo

A Polícia Civil não informou o resultado da audiência de custódia.