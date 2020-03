Mariene de Castro e Almério estreiam turnê em Salvador

Mariene de Castro e Almério se reúnem no projeto ‘Acaso Casa’, que vai rodar o Nordeste a partir de março. Salvador será a primeira cidade a receber a turnê, com apresentação no dia 22, no Teatro Castro Alves, às 20h. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do TCA, SACs dos shoppings Barra e Bela Vista ou pelos canais do Ingresso Rápido.

Com concepção de José Maurício Machline, a apresentação passeia canções que remetem à memória musical da casa de cada um. Entre solos e duetos, o show reúne números como ‘Segredo’, ‘Na Primeira Manhã’, ‘Foguete’, ‘Lamento Sertanejo’ e ‘Espumas ao Vento’. "Numa reunião em casa onde vários amigos deram canja, os dois se conheceram e se afinaram de forma inusitada, inclusive no que diz respeito ao tom, que muitas vezes entre homem e mulher é muito difícil", destaca Machline.

“A ideia é trazer um pouco a atmosfera daquele primeiro e improvisado encontro e fazer com que o público compartilhe da experiência vivida pelos privilegiados que presenciaram a ocasião. O nome ‘’Acaso Casa’ é pelo fato deles terem trazido de improviso o que remete à verdade musical de cada um, o que ouviram na sua casa, na sua família, os seus gostos e referências pessoais, o que a alma de cada um guardou de mais significativo. Este encontro me motivou e me emocionou ao ponto de mostrar no palco e para o público sentimento que tivemos, traduzida em espetáculo”, comenta o diretor.

Serviço

O quê: Turnê Mariene de Castro e Almério

Onde: Teatro Castro Alves

Quando: 22 de março, às 20h

Ingresso: R$100 | R$50 (filas A a P), R$ 80 | e R$ 40 (Q a Z6), R$ 60 | R$ 30 (Z7 a Z11)

Vendas: bilheteria do TCA, SACs dos shoppings Barra e Bela Vista ou pelos canais do Ingresso Rápido (http://site.ingressorapido.com.br/tca)