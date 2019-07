Mariene de Castro e escritora Ana Maria Gonçalves participam do Mulher com a Palavra

O projeto Mulher com a Palavra chega ao seu quarto ano e abre os trabalhos da nova temporada com uma conversa entre a cantora Mariene de Castro e a escritora Ana Maria Gonçalves, amanhã, às 20h, no Teatro Castro Alves, com mediação da jornalista Rita Batista.

De acordo com Dayse Porto, diretora artística do projeto Mulher com a Palavra, “o tema Maternidades Possíveis foi escolhido para desconstruir mitos a respeito do tema, muitas vezes pensado de modo romantizado. Por isso, convidamos Mariene de Castro, que concilia a carreira e a criação dos seus quatro filhos e a escritora Ana Maria Gonçalves, que optou por não ser mãe”.

A conversa vai discutir questões como a sacralização da figura da mãe e a possibilidade de não ter filhos, além da impossibilidade de escolher legalmente interromper uma gravidez no Brasil. “Este tema hoje desdobra múltiplos debates, desafios e delícias que queremos discutir” acrescenta Porto.

A mineira Ana Maria Gonçalves nasceu na cidade de Ibiá, em 1970. Trabalhou com publicidade e escreveu os livros Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim e Um Defeito de Cor. Já publicou em Portugal, Itália e nos EUA, onde ministrou cursos e palestras sobre relações raciais.

Mariene de Castro é baiana e tem 41 anos. Cantora e compositora, já lançou cinco álbuns, incluindo uma homenagem a Clara Nunes e mora atualmente no Rio.

Serviço

O quê: Projeto Mulher com a Palavra

Onde: Palco Principal Teatro Castro Alves (Campo Grande)

Quando: Terça, dia 23 de julho, às 20h

Ingresso: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)