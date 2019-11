Mariene de Castro e Maria Rita levam samba e MPB para a Concha

Duas grandes cantoras da MPB se apresentam na Concha Acústica neste domingo. Mariene de Castro e Maria Rita fazem o show Elas no Samba, que traz performances independentes, nas quais elas mostram toda sua ligação com o ritmo.

Na apresentação da baiana, que traz o show Santo de Casa, não faltarão referências ao samba brasileiro. No repertório, o público poderá acompanhar uma série de clássicos da carreira da artista, como Ilha de Maré, composta por Walmir Lima e Abre Caminho, composição homônima ao disco lançado por ela em 2006.

Das mais recentes, Mariene passa pelo trabalho Colheita, de 2014, com músicas como Oxóssi, Impossível Acreditar que Perdi Você e Balancê. No samba, entre as principais inspirações de Mariene estão Clara Nunes e o baiano Roque Ferreira, de quem ela já gravou vários sambas.

Já Maria Rita traz de São Paulo para o palco da Concha o show Samba da Maria, projeto que carrega consigo desde 2015, mas sem esqucer as canções que marcaram o primeiro trabalho, intitulado de Samba Meu, em 2003.

Composições como Tá Perdoado, Maltratar Não é Direito e Corpo Só estão na lista. Além das autorais, nomes da música popular também são homenageados, a exemplo de Beth Carvalho, Elis Regina, Gonzaguinha e o samba de Arlindo Cruz.

Serviço:

O quê: show Mariene de Castro e Maria Rita

Quando: domingo (17), a partir das 18h

Onde: Concha Acústica (Campo Grande)

Ingresso: R$ 200 | R$ 100 (camarote) e R$ 100 | R$ 50 (pista)

Venda: bilheteria do TCA, SAC´s Barra e Bela Vista e site da Ingresso Rápido.