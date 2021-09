Mariene de Castro faz show ao vivo no canal Sesc Bahia no Youtube 

Em setembro o Sesc completa 75 anos de existência e para celebrar junto com o público convidoa a cantora baiana Mariene de Castro, que se apresenta ao vivo, neste sábado (25), às 19h, no canal da instituição no Youtube. Ela vai cantar o repertório do show Olhos de Oxum, espetáculo que reúne festa, reza, cura e sensibilidade.

O show foi concebido no dia de Santa Luzia, dia de Oxum. “Eu rezo pra que Ela conserve a luz de meus olhos. Meu canto é reza e nesse dia eu vou rezar bem alto. Pra daí você me ouvir. Vou cantar bem alto. Pras águas sagradas de minha mãe. Águas que benzem meu corpo. Águas que lavam minha alma. Águas que matam minha sede. Águas que curam minhas dores. São águas os olhos de Oxum. Os olhos de Oxum são águas. E para rezar comigo, eu conto com a participação dos músicos João Velloso, Dudu Reis, Gel Barbosa e Fábio Cunha”, diz Mariene.

Elogiada por críticos, artistas e pelo público, Mariene de Castro tem seu talento reconhecido no Brasil e no exterior, e sua a arte se ramifica para aumentar o apetite de um território musical sem fronteiras, como tempero próprio dela. Será uma noite de pura emoção, celebração, talento e muita história.

Serviço: Mariene de Castro com o show Olhos de Oxum | sábado (25), às 19h | ransmissão ao vivo no canal do Sesc Bahia no Youtube | Gratuito