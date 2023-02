Mariene de Castro ironiza falta de convite para Carnaval: 'A cor dessa cidade não sou eu'

Logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (14), os internautas foram surpreendidos com um longo texto publicado pela cantora Mariene de Castro. A artista ironizou a falta de convite dos poderes públicos para sair no Carnaval de Salvador, seja em trio ou em algum palco do Carnaval dos bairros.

Nas palavras da sambista, ela não compreendia o motivo de não ter nenhum convite e achava que poderia ser algo relacionado à "falta de competência" dela, mas entendeu que tudo gira em torno do preconceito, intolerância religiosa e falta de oportunidade.

"Eu nasci e me criei nessa cidade que nunca deu espaço de dignidade a música que eu faço. Deve ser porque canto macumba. Já me disseram para parar de cantar essas coisas que é coisa do 'diabo'", comentou.

Em seguida, a famosa ponderou que poderia ser, também, porque ela sempre canta com um prato na mão e que isso, visivelmente para o mundo, não seria tão bom para as autoridades.

"Será que é por isso que os cachês que são oferecidos não condizem com as fortunas pagas aos artistas que não cantam com um prato na mão? Acho que não vou mais cantar com prato na mão pra vê se o pessoal entende que eu não tô pedindo esmola", prosseguiu.

Por fim, ela ainda ironizou com um trecho da música de Daniela Mercury e reforçou que não era a cor da cidade, mesmo sendo uma mulher preta, do samba e que é filha da Bahia: "A cor dessa cidade não sou eu, o canto dessa cidade não é meu. Ainda assim, seguirei cantando, pois sou água".